水交社6週年 推光陰的故事聖誕趴

水交社文化園區歡慶六週年，二十、二十一日推出「光陰的故事Eco-Christmas」，打造一場跨世代、跨文化、兼具永續理念的城市節慶體驗。（記者林雪娟攝）

記者林雪娟∕台南報導

耶誕鈴聲響，水交社文化園區歡慶六週年，二十、二十一日推出「光陰的故事Eco-Christmas」，結合眷村歷史、人情記憶與聖誕節慶氛圍，串聯藝術展演、文化導覽、親子互動、綠色市集及沉浸式劇場，打造一場跨世代、跨文化、兼具永續理念的城市節慶體驗。

園區內以《光陰的故事》主視覺，是一段跨越四十五年的感動合作。由南商學子與畢業四十五年大學姊「隔空聯手」完成。雖互不相識、未曾謀面，共同創作出此次活動的靈魂圖像。桂子山大小樹群徜徉在青翠草原山坡，夜間樹群光彩如銀河璀璨，成為冬季在府城最高峰山麓最具特色的拍照亮點。

廣告 廣告

「光陰曬衣場攝影展」，將珍貴的水交社老照片化作歲月風景；沉浸式劇場《桂子山下的聖誕願望》，結合眷村場景與行走式體驗，引領觀眾在光影交錯中，體會家庭情感、軍眷故事與節慶祝福。樂團、幼兒、合唱團、說故事協會和耶誕老人將展演和發放糖果，營造溫暖氛圍。「小小空軍」系列，邀請南高空軍教官帶領孩子們穿上飛官制服並參與紙飛機製作與射遠比賽，另有「懷舊童玩闖關」，大小朋友體驗沙包、踢毽子、竹蜻蜓ＤＩＹ等眷村遊戲。

強調永續理念，並舉辦「綠色環保聖誕市集」，推動循環餐具租借、減塑生活，推出環境友善商品，並邀請奧地利，澳洲及峇里島主廚呈現多元文化餐飲，打造富含生活美學與綠色意識的市集氛圍。

文化局表示，透過眷村記憶與節慶元素結合，讓民眾在歡樂中理解歷史，在藝術中感受生活美學，在互動中促進社區共融。