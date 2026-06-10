水位淹到膝蓋 ! 台中烏日居民:十幾部機車.單車全泡水
中部中心／陳嫈其、林子翔、羅宇翔 台中報導
台中連日間歇性大雨，烏日區前竹里一帶，出現嚴重積淹水情形，疑似因為土地重劃關係，填平排水溝，導致排水不及。不只道路積水及膝，民宅地下室也遭滅頂，機車、腳踏車和家具全泡在水裡，損失慘重。
土地重劃填平排水溝? 連日暴雨"家具家電全泡湯"（圖／民視新聞）
看過去汪洋一片，積水黃澄澄，水位高度，幾乎淹到膝蓋，寸步難行，居民苦不堪言。受到滯留鋒面影響，連日間歇性大雨，台中烏日區前竹里，10日一早雨都停了，水卻退得慢還淹起。居民表示，可能是因為土地重劃工程，導致原本的排水溝，在重劃過程中被填平，雨水無處宣洩。
大雨釀災! 地下室慘遭滅頂 疑重劃工程"填平排水溝"（圖／民視新聞）
從清晨四、五點開始，積水就一路往上淹。民宅地下室整個泡在水裡，連一樓也進水。屋內家具、電器，甚至停放地下室的機車和腳踏車，全泡水，損失難以估計。家園泡水，上班上課都受影響，財損更是慘重。居民表示，土地重劃是發展所需，但相關單位規劃執行時，必須要有配套，希望市府，盡速提出解決方案，避免悲劇重演。
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