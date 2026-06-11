水位漲逾1米、九蛙現身！日月潭水量為何卡在8成？台電釋疑

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受梅雨鋒面影響，日月潭近期水位顯著回升逾一公尺，著名地標「九蛙疊像」也已露出七蛙。 圖：日管處／提供

[Newtalk新聞] 受梅雨鋒面影響，日月潭近期水位顯著回升逾一公尺，著名地標「九蛙疊像」也已露出七蛙。然而，面對多數水庫蓄水量大幅進補，日月潭蓄水率卻維持在8成左右，未見滿水位。對此，台電公司說明，由於大雨導致上游溪水含沙量過高，為避免泥沙淤積影響水質與水庫壽命，目前採取「暫停引水」策略，待濁度下降後將全面恢復取水，屆時水位有望再迎來一波漲幅。

受惠於梅雨鋒面，日月潭及周邊地區降雨量明顯增加。根據水利署資料，日月潭水庫在這波梅雨鋒面之前，水位約在744.43公尺，但截至今日下午已提升至745.5公尺，蓄水率約82.45％水位上升超過一公尺，潭區九蛙疊像也「潛水」露出七蛙，因四周環繞淤泥，有如探頭般相當可愛。

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然而，明明集水區都有下雨，但日月潭水庫每天放水達6、7CMS(每秒立方公尺)，不見取水入潭，水量卻一直維持在8成左右，蓄水呈現「入不敷出」的情況。對此，管理日月潭水庫的台電公司回應，雖然最近梅雨大量降水，導致溪水挾帶大量泥沙，因此考量汲取濁水入潭將造成淤積加劇，因此從這波梅雨開始，潭區就暫停取水。

至於每日放水的主因為，日月潭肩負供應下游農業用水的責任，因此每天仍需放水6、7CMS滿足農水需求，以致蓄水呈現「入不敷出」，不過這波梅雨在潭區也有明顯雨量，即便不取水，日月潭仍儘量維持在8成左右的蓄水。由於上游集水區和霧社水庫都有進帳，後續待溪水濁度下降，就能重新取水入潭，屆時日月潭水位就能再度明顯回升。

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