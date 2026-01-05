水保署創新減碳步道設計 碳吸存高於建造碳排放
（中央社記者汪淑芬台北5日電）農業部農村發展及水
土保持署最近有5項工程獲公共工程金質獎；其中，梅
山鄉的步道工程採減法設計，碳吸存還高於建造時的
碳排放。
根據水保署提供的資料，「梅山鄉瑞里村景觀步道改
善工程」採減法設計與低碳材料，工程完工後，達成
吸碳42.92公噸二氧化碳當量，高於建造時的碳排放
13.95公噸二氧化碳當量。
水保署說，這項工程是透過GPX建模順應地形，採模組
化工法降低開挖量，運用國產柳杉與再生塑木等低碳
建材，採取預鑄，再透過人工搬運並在施工場地外敲
打步道需要的石塊，造減少對生態的干擾，之後植回
原生植栽恢復綠帶，樹立低碳永續步道典範。
另外，這項工程施工期間的發電機組，可混合廢油氣
內回收再循環，並設置有油柵欄的防漏底盤。
水保署說，目前在水利工程與維護管理，致力強化智
慧監測與長期安全；土木工程則結合「自然解方」與
「永續理念」，打造韌性農村。
水保署獲公共工程金質獎的其他4項工程，還包括：「
四角林野溪整治二期工程」採用結合預鑄工法與智慧監
控系統，有效降低高難度地形施工風險，並兼顧生態保
育與環境教育；「梅花大規模崩塌潛勢區整治維護管理
」整合集水監測與智慧預警機制。
還有「東河12鄰橫屏背社區農路改善工程」導入壓紋排
水路面、人車分流路面配置，提升排水效率與抗滑性能
；「鹿谷鄉秀峰村坪仔頂水梯田環境營造工程」利用在
地石材與社區工藝重塑文化景觀。
（編輯：李亨山）1150105
