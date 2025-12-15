水保署創新研究成果十年 成果豐碩

【記者郭襄陽台北報導】農村水保署於114年12月15日舉辦114年度創新研究計畫成果發表會，來自臺灣大學、中興大學、成功大學等25所學研單位的專家學者共同發表45件創新研究成果，本次創新研究成果涵蓋「政策規劃與宣導」、「農村發展」、「農村人才培育及休閒產業發展」、「工程技術發展」、「水土保持管理與基礎研究」及「軟體防災與新興科技應用」等六大主題，透過本次研究成果發表，促進跨領域技術交流，提升國內農村及水土保持技術發展。









在全球氣候變遷的影響下，大規模土砂災害的頻率不斷攀升，複合型災害風險亦隨之增加，使得人民生命財產安全及坡地保育面臨災害威脅情形遠超過以往。農村水保署112年組織調整後，納入農村土地利用與管理、農村再生與人力培育、農村產業發展與整體環境改善、活化農村人文資產與休閒農業推動等業務。陳俊言署長強調，農村水保署肩負著坡地防災政策推動與人民改善農村整體環境期待，期望藉由創新研究計畫廣納學研專家前瞻構想及新興技術，以循序漸進推動基礎研究、規劃前瞻策略及行動方針，減緩及調適外在環境衝擊並達到農村再生與水土保持賦予之立法目的，為未來國家建設奠定堅實基礎。



創新研究計畫成果發表會不僅展示學術界的研究成就，也體現了政府與學界合作推動農村再生與水土保持工作的努力。創新研究計畫自105年至今年迎向十年，累計478件研究成果，匯聚專業知識與技術互動，各項研究成果均公開於技術研究發平台(https://tech.ardswc.gov.tw/)，供產官學研各界交流應用，以激發更多創新思維及帶動研究發展。114年度成果後續將於每週二seminar專題討論線上直播分享，歡迎各界點閱瀏覽。未來，農村水保署將繼續攜手學術界和相關單位，推動更多創新研究計畫，共同為臺灣農村再生及水土保持技術持續發展貢獻。2025/12/15





