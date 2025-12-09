水保署推動集水調策略 榮獲國發展獎

【記者郭襄陽台北報導】114年度國家永續發展獎頒獎典禮8日下午於臺大醫院國際會議中心舉行，由行政院鄭麗君副院長親自頒獎。農業部農村發展及水土保持署以「人與自然共好—以自然解方推動集水區調適策略計畫」獲得政府機關類肯定，展現農村水保署在永續治理與自然解方推動上的重要成果。







農村水保署陳俊言署長說明，面對氣候變遷與坡地災害的挑戰，農村水保署秉持「恢復健康集水區」理念，率先導入自然解方(Nature-based Solutions ,NbS)推動調適策略，從減災出發逐步轉型治理結構。截至114年逐步成立南投種瓜坑溪、宜蘭打狗溪等共 17 處推動示範區 ，形成具代表性的自然解方治理模式。



陳俊言署長表示，在推動過程中，特別強調「減法工程」理念，並非只是減少水泥或縮小工程，而是從集水區整體規劃，減掉不必要、會阻斷自然的介入。減法包含三個面向：重新檢視既有構造物，移除或弱化阻礙水砂運移、洄游與生態廊道的人為設施，使自然過程得以恢復；在規劃設計上避免過度設計，使工程在減災之餘不壓縮自然調節空間；並減少不必要的材料依賴，採用更多透水、植生與自然材質的設計，使工程與環境的介面更協調。三種減法相互配合，不是少做，而是做得剛剛好，使自然恢復韌性，也讓集水區更安全、更健康。



陳俊言署長另外指出，透過公私協力推動韌性坡地補助，使土地使用與生態保育得以兼顧；並以企業植樹與認養制度，擴大民間共同參與集水區治理的力量。農村水保署近年更持續深化社會培力，透過踏查、協作、教育推廣與地方工作坊，讓居民理解河川與土地的價值，在地對話與共識成為調適治理持續前進的基礎。



陳署長俊言最後強調，此次獲獎不僅肯定農村水保署永續作為，也象徵自然解方已成為臺灣集水區治理的重要方向。自然解方透過恢復生態系服務，如調節洪水、涵養水源、維持坡地穩定與生物多樣性，是面對極端氣候、災害風險、水資源不穩、生物多樣性下降等氣候變遷七大挑戰的關鍵基礎。未來，農村水保署將在減災的基礎上持續依循四大策略推動，提升溪流調節能力、落實韌性坡地、擴大企業合作並深化社會參與，使各地集水區展現更強的永續韌性，共同邁向最終願景—人與自然共好。2025/12/08



