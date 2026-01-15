水保署與慈濟續簽MOU 共築防災韌性新里程

農業部農村發展及水土保持署（以下簡稱農村水保署）1月14日於慈濟臺中靜思堂舉辦「115年強化土石流及大規模崩塌自主防災社區韌性工作坊」，並與慈濟慈善事業基金會正式續簽合作備忘錄，宣布雙方合作延長至2031年。本次合作除延續「防災、環保、社區志工」核心價值外，更首度納入「AI智慧科技」，期盼透過公私協力，建構更具韌性的永續安全環境。

農村水保署主任秘書陳重光於致詞時指出，面對極端氣候挑戰，單靠政府資源已不足以因應。慈濟在921地震時的高效行動力，以及在花蓮馬太鞍溪堰塞湖事件中的默默付出，展現了極強的人文關懷，陳重光：「台積電是經濟的護國神山，慈濟則是心靈的護國神山。」他強調，未來防災將結合AI與智慧科技，推動系統化管理，「房子倒了可以重建，但生命無法重來。」

慈濟慈善事業基金會執行長顏博文表示，此次續緣是落實「與地球共生息」的具體行動。自2009年莫拉克風災後，慈濟依循證嚴法師指導推動「六安計畫」——安身、安心、安居、安學、安生及山林安養生息。顏博文執行長強調，台灣地質脆弱，防災應勝於減災，透過此次合作，將結合科技與教育力量，讓防災工作真正落實於日常生活。

簽署儀式在1百多位防災人員包含防災士、土石流防災專員、地方政府防災人員、慈濟志工共同參與，象徵台灣防災工作從政府主導邁向「社區共生」的新里程碑。

為展現合作即戰力，續簽儀式後隨即辦理韌性工作坊，聚焦氣候變遷下的高衝擊災害風險，透過分組討論方式，模擬風險溝通與疏散撤離策略，並探討志工於災後復原階段的安全參與模式，回應實務上志工投入卻缺乏明確行動指引的需求。模擬演練中，學員提出建立「單一智慧防災APP」的構想，然而，也有學員提醒長輩多不擅操作智慧手機，防災宣導應更「貼近人心」。

從災害防救到社區韌性，公部門與民間力量的結合，正在形塑台灣新的防災格局。此次農村水保署與慈濟基金會的MOU續簽，不僅延續合作，更象徵「制度」與「人心」的融合。

（撰文：林美宏，攝影：楊凱誠）