水保署與慈濟 共築防災韌性新里程
【記者郭襄陽台北報導】農業部農村發展及水土保持署14日於臺中慈濟靜思堂舉辦「115年強化土石流及大規模崩塌自主防災社區韌性工作坊」，並於活動中與慈濟基金會完成合作備忘錄（MOU）續簽。雙方自109年首度合作以來，持續以「防災、環保、社區志工」為核心主軸推動公私協力。本次續簽除延續既有合作基礎外，並新增「科技」面向，攜手強化社區防災韌性，打造安全永續的生活環境。
深化防災結盟 公私協力守護第一線
面對氣候變遷與極端降雨所帶來的複合型災害挑戰，僅憑政府資源難以全面因應，亟需結合民間組織的在地力量，透過公私協力縮短防災時效、補足資源缺口，將防災能量送達第一線。
農村水保署表示，慈濟基金會長期深耕全臺社區，具備完善的志工動員體系與人文關懷能量，是推動社區自主防災的重要夥伴。雙方合作以來，結合政府的災害防救專業與民間行動力，逐步建構跨域協作模式，展現公私協力在防災體系中的關鍵價值。
五年深耕成果遍及全臺 落實防災教育與實作
農村水保署指出，過去五年合作成果已遍及全臺，透過「強化自主防災社區韌性工作坊」、「歷史影像平台老照片說故事徵稿」、「PaGamO環保防災勇士PK賽」、「慈濟國小酷學校推廣基地」、「土石流防災小尖兵疏散避難體驗營」及「機智水保酷學堂互動展」等多元形式，持續深化防災教育與社區參與。
同時，雙方亦於高雄六龜大津里、臺南東山高原里、臺中霧峰峰谷里及花蓮秀林銅門村等社區與部落，協助推動防災整備與實作演練，將「平時有準備、災時更安心」的理念落實於在地行動。
導入科技應用 開創智慧防災新篇章
本次續簽合作期間將延續至民國120年，除既有三大合作主軸外，雙方將進一步在「科技」面向展開合作，導入數位監測、智慧預警與資料共享等應用，提升社區防災決策效率。
農村水保署強調，未來將持續整合防災資料與監測資訊，強化資料治理與應用，並與慈濟基金會深化科技合作，推動防災資源與資訊共享，朝向智慧防災邁進。
工作坊即刻實踐 展現MOU行動力
為展現合作即戰力，續簽儀式後隨即辦理韌性工作坊，邀集慈濟志工、防災士、土石流防災專員及地方政府防災人員共同參與。活動聚焦氣候變遷下的高衝擊災害風險，透過分組討論方式，模擬風險溝通與疏散撤離策略，並探討志工於災後復原階段的安全參與模式，回應實務上志工投入卻缺乏明確行動指引的需求。
跨域整合防災能量 共築韌性家園
農村水保署表示，透過MOU合作平台，將政府防災技術與慈濟深厚的人文關懷及志工動員力緊密結合，為臺灣災害防救體系注入溫暖且堅實的力量。期盼透過持續合作，讓防災不僅止於理念宣示，而能深植社區、化為具體行動，共同建構具備永續韌性的防災安全網。2026/01/14
