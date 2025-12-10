水儲好了沒？ 9縣市停水 時間最長逾9小時

全台9縣市10日停水。（示意圖／翻Unsplash）





台灣自來水公司公告，因配合多項管線更新與設備改善工程，10日起桃園市、新竹市、台中市、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣及宜蘭縣等地实施計畫性停水，提醒受影響用戶應於停水前六小時完成儲水，並在停水期間關閉抽水馬達電源，以免因空轉造成設備損壞或引發火災風險。

宜蘭縣

停水時間：12/10 13:00～17:00

停水原因：供水延管及新舊管連絡工程。

停水區域： 三星鄉三星路一段、大埔一路、大埔二路、柯林三路、柯林五路、柯林六路；冬山鄉柯林七路、柯林六路。

桃園市

停水期間：12/10 10:30～18:30

停水原因：辦理文桃路425號旁新舊管線連接作業。

停水區域：龜山區文信路、文化一路、文吉路、文工一路、文桃路、樂善一路、樂善二路、牛角坡路。

新竹市

停水期間：12/10 09:00～18:00

停水原因：配合台電辦理新香街加壓站配電設備改善。

停水區域：東區客雅大道、新香街、東香路一段、柴橋路、美之城一街、草湖街；香山區元培街、客雅大道、富群街、新香街、東香路一段、東香路二段、柴橋路、美之城一街、美之城九街、芝柏一街、芝柏三街、芝柏二街、芝柏五街、茄苳景觀大道、香檳一街、香檳三街、香檳二街、香檳五街、香檳南街、香檳東街、香檳街。

台中市

停水期間：12/10 08:30～17:00

停水原因：汰換櫻花路等處管線與改接沿線用戶。

停水區域：西屯區上石里、何仁里、何安里、大河里、惠來里、逢甲里、逢福里。

備註範圍：青海路二段以北、甘肅路二段與文心路三段以西、河南路二段以南。

停水時間：12/10 08:00～17:30

停水原因：汰換四德南路等處管線，日施工、夜回水。

停水區域：霧峰區丁台路、中投公路、中投東路一段、中投西路一段、六股路。

雲林縣

停水時間：12/10 22:00～12/11 04:00

停水原因：北港地區進行管網維護及漏水調查作業。

停水區域：仁愛一街、仁愛三街、仁愛五街、仁愛路、公園路、勝利街、吉祥路、大同路、建國路、文仁路、文昌路、文明路、文星路、新民路、民享路、民政路、民族路、民有路、民樂路、民治路、華勝路、華興街。

嘉義縣

停水時間：12/10 08:00～17:00

停水原因：汰換管線施工。

停水區域：民雄鄉豐收村。

停水時間：12/10 09:00～17:00

停水原因：汰換管線施工。

停水區域：溪口鄉成功路、新生街、民族東路、溪民路。

台南市

停水時間：12/10 09:00～18:00

停水原因：辦理山上衛生所與山上國中前管線更新。

停水區域：山上區南洲里、山上里。

高雄市

停水時間：12/10 08:00～15:00

停水原因：分區計量管網建置及漏水調查。

停水區域：仁武區京吉一路、京吉二路、京吉三路、京吉五路、京吉六路、京吉七路、嘉東路、澄德路、澄觀路。

停水時間：12/10 09:00～18:00

停水原因：汰換高136線段輸水管線，復水需較多時間。

停水區域：內門區、田寮區內門區瑞山里田仔墘、內門區內東里州界、田寮區古亭里湖底。

屏東縣

停水時間：12/10 09:00～16:30

停水原因：斷管連接施工。

停水區域：建國路119巷、107巷、光明街、建南路、永大路等周邊。

台水提醒民眾，停水期間請提前儲水並留意家中馬達、自動加壓設備狀況，以免因無水運轉造成機器損壞；恢復供水後若出現短暫濁水屬正常現象，可稍微排放至水質澄清後再使用。各地停水資訊及最新更新可至台灣自來水公司官網或客服專線查詢。

