水光不是人人都適合！ 《嘿 醫美好辣2》第十四集揭真相：膚況不穩定反而可能更糟





《嘿 醫美好辣2》第十四集播出後，引發觀眾對「水光療程適不適合自己」的高度關注。節目從日常保養談起，逐步帶出水光療程並非萬靈丹，而是一項需要醫師診斷與嚴謹評估的醫療行為。

節目中，王修含醫師首先釐清一個常被混淆的觀念：「出油不等於缺水。」他解釋，出油來自皮脂腺活躍，缺水則多與角質層屏障受損有關，兩者成因不同，治療方式也不相同。若未分辨清楚，只想靠水光「一次解決」，反而可能讓問題加劇。

針對「水光後爆痘」的討論，黃彥愷醫師分享臨床經驗指出，水光施作後，因微小穿刺與輕度去角質效果，部分閉鎖性粉刺被代謝出來，屬短期反應；但若本身有發炎性痘痘、酒糟或感染，水光反而可能刺激病灶，導致全面爆發。

廣告

柯威志醫師補充，水光前最重要的不是選成分，而是判斷是否「現在適合打」。糖尿病、自體免疫疾病患者，或皮膚正處於急性期者，都需與醫師充分討論，在穩定控制後再評估施作。

節目也再次提醒「安全深度」的重要性。蔡坤原醫師指出，水光針具若過長，可能進入深層血管，引發瘀青、壞死，甚至更嚴重併發症。「2 毫米以內，是相對安全的範圍。」他強調。

此外，節目談及海外施作風險。醫師們分享，近年確實有不少求美者在國外接受水光療程後，因消毒不全、成分不明或施作不當，返台後需長期修復，甚至留下疤痕。相較之下，台灣對醫療器材與療程審核較為嚴謹，安全性也更有保障。

在術後恢復方面，醫師指出，多數人在正確施作下僅出現短暫紅點或輕微腫脹，約數天內改善；若出現大片瘀青或持續不適，則應立即回診評估，而非自行判斷。

節目最後，主持人粲詠總結：「原來不是水光不好，而是順序錯了。」醫師團也一致呼籲，先診斷、再治療，才是安全變美的第一步。

本集欣獲「橋締」冠名支持播出，凸顯台灣優質醫美產業對正確美容醫學衛教的支持與在乎

