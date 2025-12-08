水光針助改善換季乾燥肌困擾

46歲的吳小姐因為換季關係導致肌膚變得乾燥、泛紅和搔癢，生活上非常不方便，到仁愛長庚合作聯盟醫院（大里仁愛醫院）皮膚科與美容醫學中心黃昭瑜主任門診，接受水光針治療後順利改善膚質。黃昭瑜主任表示，水光針的確能在換季時快速改善皮膚乾燥問題，但必須正確理解其原理與安全性，並在專業皮膚科醫師的操作下，才能真正達到保養效果。

黃昭瑜主任說明，隨著季節交替，氣候濕度與溫度變化，許多人會明顯感受到皮膚乾燥、粗糙，甚至脫屑或敏感，為了在短時間內恢復肌膚水潤光澤，水光針成為不少民眾的熱門選擇。很多人以為水光針只是把玻尿酸打進去，其實它是源自中胚層療法，其設計是將玻尿酸或其他活性成分，以細針注射至真皮淺層，直接補充肌膚所需的水分與養分。水光針與一般塗抹保養品相比，能突破角質層阻隔，讓成分真正進入皮膚內部，達到立即保濕、改善膚質的效果，就像是幫皮膚打一劑小小的「營養針」，讓膚況迅速回到理想狀態。

市面上的水光針產品百百種，品質卻差異很大。黃昭瑜主任建議民眾應選擇國際大藥廠製造、經過嚴格品質把關的產品，這樣不僅穩定性高，安全性也更有保障。

黃昭瑜主任呼籲，選擇低交聯、安全來源的產品，並交給具專業訓練的皮膚專科醫師，才是真正讓水光針成為安全又安心的療程。民眾在追求美麗的同時，更應注重治療的專業性與可追蹤性。唯有專業，才能讓美麗更持久，讓皮膚真正健康發光。