水光針助改善換季乾燥肌困擾
46歲的吳小姐因為換季關係導致肌膚變得乾燥、泛紅和搔癢，生活上非常不方便，到仁愛長庚合作聯盟醫院（大里仁愛醫院）皮膚科與美容醫學中心黃昭瑜主任門診，接受水光針治療後順利改善膚質。黃昭瑜主任表示，水光針的確能在換季時快速改善皮膚乾燥問題，但必須正確理解其原理與安全性，並在專業皮膚科醫師的操作下，才能真正達到保養效果。
黃昭瑜主任說明，隨著季節交替，氣候濕度與溫度變化，許多人會明顯感受到皮膚乾燥、粗糙，甚至脫屑或敏感，為了在短時間內恢復肌膚水潤光澤，水光針成為不少民眾的熱門選擇。很多人以為水光針只是把玻尿酸打進去，其實它是源自中胚層療法，其設計是將玻尿酸或其他活性成分，以細針注射至真皮淺層，直接補充肌膚所需的水分與養分。水光針與一般塗抹保養品相比，能突破角質層阻隔，讓成分真正進入皮膚內部，達到立即保濕、改善膚質的效果，就像是幫皮膚打一劑小小的「營養針」，讓膚況迅速回到理想狀態。
市面上的水光針產品百百種，品質卻差異很大。黃昭瑜主任建議民眾應選擇國際大藥廠製造、經過嚴格品質把關的產品，這樣不僅穩定性高，安全性也更有保障。
黃昭瑜主任呼籲，選擇低交聯、安全來源的產品，並交給具專業訓練的皮膚專科醫師，才是真正讓水光針成為安全又安心的療程。民眾在追求美麗的同時，更應注重治療的專業性與可追蹤性。唯有專業，才能讓美麗更持久，讓皮膚真正健康發光。
其他人也在看
章若楠「尖叫之夜」美成一幅畫！雪白披風禮服仙氣炸裂，盤髮造型宛如豪門千金，3款「氛圍感」新品打造同款初戀顏
章若楠「尖叫之夜」絕美造型解析：紅毯造型宛如落入凡間的雪白仙子章若楠身穿一襲白色抹胸禮服，外罩著綴滿立體花朵的長披風。當她走動時，披風隨風輕揚，整個人彷彿被雲朵與花瓣簇擁，仙氣爆棚。為了不搶走禮服的風采，她將頭髮梳成溫婉的低盤髮，兩側留有些許碎髮修飾臉型...styletc ・ 4 小時前 ・ 發起對話
陳喬恩46歲重現「東方不敗」仙氣！凍齡13年都沒變 網驚嘆：吃了防腐劑嗎？
陳喬恩近日在社群平台分享新劇古裝造型，一襲粉色長衣、披著飄逸長髮，整體氛圍清雅飄逸，讓網友想起她13年前飾演的「東方不敗」。照片中的她狀態亮眼，皮膚緊緻透亮、額頭與蘋果肌飽滿，整體氣色極佳。許多網友驚訝她今年已經46歲，忍不住留言「保養得太猛」、「完全看不出年齡」。姊妹淘 ・ 12 小時前 ・ 3
華莎、LE SSERAFIM演繹，目前時下最流行的5款短髮風格一次看！
沿著下巴線條垂落、俐落的短 bob，最近因為不少明星轉換髮型，再度成為矚目焦點。但剪掉留了好久的長髮並不容易，如果不適合，真的很讓人猶豫不決。所以這篇文章從「髮長、髮質、捲度」等細節著手，透過微小改變就能創造出截然不同的氛圍！5位韓星演繹近marie claire 美麗佳人 ・ 21 小時前 ・ 發起對話
國民妹妹IU素顏還是美！「7招凍齡牛奶肌」護膚幫手靠它們
IU「7招凍齡牛奶肌」：外出一定帶這些護膚幫手造咖 ・ 9 小時前 ・ 發起對話
季節交換乾燥肌搔癢 醫建議打超夯「水光針」注意3原則
46歲吳小姐近來因換季導致肌膚變得乾燥、泛紅和搔癢，生活上非常不便，原本想要到國外打水光針改善膚質，但因心有疑慮而延宕，近日到皮膚科接受自費的水光針治療後順利改善膚質，終於擺脫生活困擾。皮膚科醫師提醒，選擇低交聯、安全來源的產品，並交給具專業訓練的皮膚專科醫師，才是真正讓水光針成為安全又安心的療程。自由時報 ・ 6 小時前 ・ 發起對話
雙12強檔必買！冬日最美唇膏Top 8：YSL冰晶葡萄限時8折、3CE會員價5折、M.A.C兩件75折、Prada酒紅棕把握入手！｜揪愛Mei推好物
冬季想要提升氛圍感妝容，其實只差一支＂唇膏＂、就能把妝容從夏末清新直接切換成冬日氛圍。資深美妝迷「揪愛Mei」趁著年末的雙12強檔優惠，各大平台推出的超級折扣，大推雙12、年末折扣必入手的冬日話題唇色、以莓果紅、酒紅、磚紅色系為主線，再配合場合與穿搭做出調整，一支唇膏就能讓妳從早到晚，從辦公室、下午茶到派對都自信滿分！快為自己挑一款話題唇色吧！Yahoo夯好物 ・ 1 個月前 ・ 發起對話
擦不如吃！ 研究：維生素C「用吃的」更能滲透皮膚底層
許多愛美人士習慣塗抹含有維生素C的保養品，希望能改善膚質，但效果往往因人而異。紐西蘭一項最新發表於《研究皮膚病學期刊》（Journal of Investigative Dermatology）的研究證實，相較於外用塗抹，透過飲食攝取的維生素C能更有效地滲透至皮膚深層，並直接影響與皮膚結構相關的生理自由時報 ・ 1 天前 ・ 發起對話
塌鼻變挺鼻+V臉修容技巧！好用修容推薦，這款修容盤全球熱賣2346萬件
化妝修容快來抄作業！新手也學的會的修容技巧，加碼推薦FreshO2、I'M MEME超好用的修容新品，橘朵打亮修容盤全球賣破2346萬件也出了新色！造咖 ・ 7 小時前 ・ 發起對話
CORTIS 私下愛用香水公開！成員們都愛用 Jo Malone London 散發初戀男友氣息
韓國新生代男團 CORTIS 人氣持續飆升，5位成員除了把姊姊們的心都征服外，強烈的音樂風格、前衛時尚感席捲舞台更是圈粉無數，就連私下的香氛品味也都充滿話題。成員們特別鍾愛英國香氛品牌 Jo Malone London，從清新茶香到果香木質marie claire 美麗佳人 ・ 21 小時前 ・ 發起對話
了解嬰兒油常見成分、使用時機！食藥署：寶寶肌膚「2狀況」用前要謹慎
【健康醫療網／記者黃嫊雰報導】寶寶肌膚相對嬌嫩，不少家長會選擇使用嬰兒油幫寶寶護膚、維持柔軟光滑。食藥署日前也在fb粉絲團「TFDA 化粧品安全使用」向民眾說明嬰兒油常見成分，以及相應的作用。塗抹嬰兒油不僅可以幫寶寶的皮膚保濕，還能作為親子互動小時光，食藥署也提醒，若寶寶肌膚狀況不佳，如乾燥、患有異位性皮膚炎，使用嬰兒油可能加劇乾燥，使用前應先諮詢專業意見。 嬰兒油常見2基底 塗抹時幫寶寶按摩有這些幫助！ 嬰兒油的主要基底有礦物油和植物油兩種，食藥署說明，其中礦物油常見成分為液體石蠟，能在肌膚表面形成保護膜，以鎖住水分，達到「封閉性保濕」效果；而植物油成分多為杏核油、橄欖油等，除了形成保護膜，成分也能被肌膚吸收，提供滋養和補水的作用。 食藥署也列出嬰兒油使用小撇步，通常為洗澡後、皮膚尚溫熱時塗抹全身，幫助牢牢鎖住水分。嬰兒油質地滑順，塗抹的同時輕輕為寶寶按摩，也有助促進循環，還能安撫寶寶的情緒、幫助入眠。 礦物油會致癌？食藥署破解嬰兒油迷思 異膚寶寶使用前應問醫師 食藥署也為民眾破解嬰兒油迷思。過去常聽聞礦物油、石蠟油含有未純化的多環芳香烴（PAHs），可能致癌。食藥署解釋，這點實際上健康醫療網 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
忘記藥名！阿姨急畫「1個火柴人」藥局老闆秒猜中 網全瘋了：太強！
一位藥局老闆近日在社群平台分享了一段特殊經歷，一名疑似有聾啞情況的阿姨因忘記藥名而比手畫腳，最後畫出「一個火柴人圖案」，竟讓老闆瞬間「get」到阿姨的想法，成功猜中她需要的藥品。這段溫馨互動在網路上引起熱烈討論，不少網友也畫下圖案，來考驗老闆是否能成功「get」，令人看了莞爾一笑。中天新聞網 ・ 8 小時前 ・ 16
羽絨衣準備！全台迎入冬「最強冷氣團」 北台灣恐剩10℃
（記者張芸瑄／綜合報導）入冬以來最強冷空氣即將報到。中央氣象署指出，目前東北季風稍歇，各地白天普遍轉為晴到多雲 […]引新聞 ・ 1 天前 ・ 6
吃雞胸肉和花椰菜減肥 女網紅「胰臟全爛」險亡！醫嘆：一堆人錯了
以為多吃水煮餐就能健康？這起案例可要注意。一名中國女網紅為追求快速瘦身，在半年內採用「水煮雞胸肉加花椰菜」的單一飲食法。然而，這種錯誤方式並未帶來健康，反而害她劇烈腹痛，送醫後竟被診斷出胰臟大面積壞死，差點喪命！三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 19
痛哭「爸爸對不起你」！賴瑞隆證實兒將轉學
[NOWnews今日新聞]立委賴瑞隆近來積極爭取代表民進黨參選高雄市長，未料近日卻爆出小二子追打同學，不僅堵門長達12分鐘，更嗆聲「出來就打死你、甩你耳光！」而受害人家長質疑校方處理消極。對此賴瑞隆今...今日新聞NOWNEWS ・ 6 小時前 ・ 1074
賴瑞隆淚談兒涉霸凌！議員預言「重創綠營」最慘情況：台南、高雄會很慘
民進黨立委賴瑞隆在高雄市長黨內初選期間，因8歲兒子爆出霸凌爭議重創聲譽，恐影響選民支持度，民眾黨新北市議員陳世軒指出，無論是賴瑞隆的霸凌相關爭議，還是立委林岱樺的貪污疑雲，都讓民進黨受到重創，若再不快速整合、定於一尊，到了2026大選正式開跑，台南、高雄選情都會很慘。陳世軒在《週末大爆卦》節目中表示，無論是林岱樺因為官司而民調直落，還是賴瑞隆兒子爆出的爭議......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 224
25歲女為瘦身「半年天天吃水煮餐」 劇烈腹痛就醫才知慘了：胰臟已大面積壞死
想快速瘦身的朋友注意了！大陸一名25歲女網紅為了短期減重，半年來每天只吃水煮雞胸肉和青花菜，結果因劇烈腹痛送醫，檢查發現胰臟已大面積壞死。醫生警告，減重不是「吃得越少越好」，錯誤方法可能傷身，健康永遠比體重數字重要。姊妹淘 ・ 2 天前 ・ 17
獨家／3前男友齊發聲：看得出粿粿心向誰 「最痛的是范姜彥豐」
粿粿婚內出軌風暴出休止符，傳出粿粿（江瑋琳）與丈夫范姜彥豐雖已達成離婚協議，但其中協議中竟包含「不得再撕毀王子（邱勝翊）」的條款。消息一出立刻引爆討論。《三立新聞網》獨家採訪到粿粿的三位前男友，他們難掩震驚，直言：「站在男人的立場，這條件等於讓范姜彥豐再次難堪。」但同時，也一致希望外界「給粿粿一次重新開始的機會」。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前 ・ 173
驚傳退選？受孩子校園事件影響 賴瑞隆下午2時30分重大說明
有意角逐明年高雄市長選戰的民進黨立委賴瑞隆的兒子涉嫌校園多次霸凌，且還曾疑似有不雅舉動，學校因此通報性平調查，引發高度爭議，事件持續發燒，外傳賴有意退選。對此，賴瑞隆今（7日）下午2時30分將對外說明。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 219
台積電亞利桑那廠獲利暴跌！數千晶片報廢 研調揭美國製造「真實內幕」
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導半導體研究機構《SemiAnalysis》最新撰文指出，台積電美國亞利桑那廠在供應鏈成熟度、人才與設備維護能力等面向均不如台灣...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 183
成田機場「台灣國旗死壓中國」！日本最新「辱華現場壓不住」網笑瘋
生活中心／曾郁雅報導日本首相高市早苗回應「台灣有事」且堅決不收回的表態，引發中國當局極度不滿，多次出手試圖「經濟制裁」，沒想到卻進一步推升高市早苗於日本民眾支持率，展現日本國民對於堅守日本立場與友台政策的認同，近日就有飛往日本旅客發現東京成田機場「這畫面」，直接「台灣強壓中國」的場景，讓他忍不住笑出來：「最新辱華現場！」。民視 ・ 1 天前 ・ 465