水公司.榮工誰負責？淡水大停水2334件求償 「清水塔、精神損失費」

新北市淡水區於11月底因施工挖破水管導致大規模停水超過3天，嚴重影響當地居民和商家的日常生活與經營。市府隨即祭出補償機制，希望彌補民眾損失，十天內收到2334件申請，包括買水、修理水塔、交通費及精神損失費等項目。然而，補償機制的合理性、申請流程的便利性，以及最終責任歸屬問題，都引發居民不滿。滷味攤、理髮店、寵物店等需要大量用水的商家，損失尤為嚴重。

在這次停水事件中，許多商家遭受重大經濟損失。一位滷味攤業者表示，停水一天可能就損失6000至8000元，對於市府提供的基本費理賠感到無奈，認為這筆補償遠不足以彌補實際損失。他情緒激動地表示，希望負責單位能親身體驗這幾天的災難，了解停水帶來的真實困境。

除了商家外，普通居民也深受其害。一位社區警衛提到，沒水非常不方便，居民壓力無處宣洩，往往會到警衛室發洩情緒。他認為精神損失費的補償很有必要，但目前補助標準和金額尚未明確規範。

理髮業者則強調他們面臨的是營業損失問題，雖然損失金額不大，但希望能有一個明確的補償數字，「一天1000也好或是500」。

崁頂里里長吳庭岳指出，許多住戶對現行補償方案相當不滿。他認為補償機制存在兩大問題：申請時間不足，以及必須附上單據的要求不合理。許多民眾在緊急情況下根本來不及保留消費單據，因此申請流程的繁瑣導致部分居民和商家乾脆放棄申請。吳庭岳建議應設定每戶固定補償額度，簡化流程。

關於責任歸屬，水公司堅持提供的管線圖資沒有錯誤，而榮工則主張一切按圖施工，雙方各執一詞。吳庭岳質疑，如果榮工宣稱不是他們的問題，市府要向誰代位求償？這筆補償金民眾能否順利拿到，仍是一大問題。

目前工務所表示，將委託第三方公證單位進行鑑定，待釐清責任後，再由負責單位與申請人協議補償事宜。然而，在尚未確定禍首的情況下，民眾能否獲得合理補償，仍是未知數。

