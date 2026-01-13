水冷快接頭成新石油 這家卡位成功業績開始說話！

財經中心／余國棟報導

AI 伺服器液冷化的結構性成長，也創造智伸科在汽車事業體穩健成長的基本盤之上，AI 伺服器關鍵零組件成為推動營運再升級的重要新動能，進一步提升整體營運能見度與成長彈性。（圖／翻攝自智伸科官網）

汽車動力暨安全零組件大廠智伸科〈4551〉受惠於半導體與AI伺服器之相關業務自2025年10月中旬起恢復拉貨動能，挹注12月半導體與AI伺服器的業績大幅成長，2025年12月合併營收為新台幣7.35億元，月增4.69％、年增19.16％，累計2025年第四季合併營收為新台幣20.48億元，季增5.56％、年增3.22％，累計2025年全年合併營收為新台幣78.23億元，年增1.71％，顯示公司在汽車事業體穩健的營運成長基礎上，多元產業業務引擎發揮綜效，繳出12月、第四季、全年營收改寫近三年同期新高的水準！

廣告 廣告

從全年營收來看，來自半導體與AI伺服器占整體營收比重已成功超越雙位數比例，且絕對金額的年增率為雙倍以上的成長，超乎原先預期。智伸科在多元產業佈局效益展開下，貢獻公司2025年年末交出月增、季增、年增的優異佳績，也為2026年營運正向成長注入強心針！

觀察在AI 伺服器全面邁向高功率密度與液冷架構的趨勢下，水冷快接頭（UQD）已成為資料中心不可或缺的關鍵零組件。以目前市場主流設計來看，一台採用液冷架構的 AI 伺服器機櫃，依系統配置與冷卻迴路不同，所需的 UQD 數量動輒300個到600個不等、甚至更多，隨著效能持續升級，需求密度也伴隨著水漲船高，尤其在GB200、GB300等新世代高階 AI 平台中，水冷模組配置更為複雜，進一步推升單一機櫃對快接頭的用量，無疑對相關供應鏈帶來龐大的業務接單動能。

智伸科指出，公司近一年來積極與散熱模組及伺服器領導廠商密切合作，目前所供應的 AI伺服器水冷接頭相關關鍵零組件，隨著客戶端訂單需求強勁、供不應求的態勢延續，相關產品出貨量將持續攀升，不僅可見 AI 伺服器液冷化的結構性成長，也創造智伸科在汽車事業體穩健成長的基本盤之上，AI 伺服器關鍵零組件成為推動營運再升級的重要新動能，進一步提升整體營運能見度與成長彈性。

智伸科將持續加速推動醫療、半導體、AI伺服器等高附加價值領域的業務佈局，尤其在新能源車、醫療、半導體與AI伺服器等領域上，公司馬不停蹄的與新客戶/既有客戶進行新技術產品的開發與驗證，同時隨著公司落實接單結構優化、生產效率提升、成本費用樽節的重要策略執行，加上海外生產基地越南廠，有機會於今年第二季後加入量產爬坡，智伸科將有機會在新訂單、新客戶、新產能三箭齊發下，挹注2026年整體營運重回高峰。

三立新聞網提醒您：

內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。

投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。

更多三立新聞網報導

國際／美股無視聯準會雜音再創高 日股休市韓股跟嗨創高！

台股盤前／美台關稅降到15%要成真 台指夜盤狂噴371點開盤拚創高！

AI沒泡沫還更猛！台股績效大翻盤 霸榜前五名是這幾檔

台股站上3萬點真的穩了嗎 分析師警告三警訊先別太樂觀！

