水冷散熱出貨「換檔」 台達電11月營收重挫11.9% 仍站歷史第三高

圖為台達電董事長鄭平。

受到AI伺服器用散熱產品出貨比前一個月大幅下滑影響，台達電11月營收不僅終結連續四個月創歷史新高的走勢，更下滑至505.43億元，比上個月大跌11.9％，不過，仍是單月營收歷史第三高。據了解，散熱系統大幅下滑主因為部分客戶大型專案進入新舊交替期，明年第一季散熱系統出貨量可望重展歡顏。

輝達平台GB200、GB300伺服器機櫃都是吃電怪獸，也都必須採用水冷才能「保持冷靜」，帶動台達電AI伺服器用水冷散熱系統Sidecar（側邊櫃）客戶訂單不斷調升，即使伺服器組裝代工廠第三季營收多出現輝達平台新舊交替的影響，在AI伺服器用電源與水冷散熱系統加持下，台達電7月至10月的營收完全不受干擾，更開啟月月創歷史新高之旅。

然而，台達電11月營收卻比10月衰退將近70億元，月減幅度高達11.9％，主要原因，就是來自於水冷散熱系統出貨的減少。

據了解，11月散熱系統出貨負成長，是因為部分客戶的大型專案交貨期結束、新的專案交貨期還沒開始所致，必非需求出現問題、也不是因為掉單，預計2026第一季開始，台達電散熱系統出貨量將會迎接新的成長期。

事實上，AI伺服器代工廠對於明年第一季與全年需求，大都極為樂觀，而台達電還有許多生意是來自於CSP自研AI ASIC伺服器用電源、散熱系統，隨著輝達平台GB300伺服器機櫃近來出貨加速，台達電AI伺服器用電源、散熱系統接下來的表現，都很可以期待。

台達電11月營收年增率為37.9％，前11月營收則比去年同期增加31.1％。



