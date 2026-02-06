水利局完成21工地安衛巡查

因應春節連續假期來臨，水利局完成全市各工地的安全衛生巡查。（記者翁聖權翻攝）

記者翁聖權∕新營報導

因應春節連續假期來臨，水利局完成全市廿一個工地的安全衛生巡查，確保春節期間公共安全，讓大眾安心過年。

水利局指出，這次巡查工程包含「臺南市虎尾寮汙水下水道系統分支管網及用戶接管工程第一標」、「臺南市安平區安平運河防潮設施改善計畫」、「臺南市劉厝排水中游箱涵截流及功能提升工程」、「臺南市永康區汙水下水道系統第二期（ＰＡ分區）管線及用戶接管工程第二標」、「後壁區菁寮排水治理工程第三期」、「臺南市新營區興隆寺抽水站機組更新工程」、「臺南市永康區中華路ＣＦ幹線新建工程（第三期）」、「柳營區櫻花社區抽水站治理工程」、「虎頭溪排水護岸治理工程（第一標新豐一號橋下游）」等廿一處施工中的工地，檢查結果安全無虞。

水利局強調，春節期間水利局服務不打烊，市民如發現雨汙下水道、區域排水等公共設施有損害或者影響交通情事，可撥打「臺南市政府市民服務熱線一九九九」專線外，水利局亦成立廿四小時服務專線（０六）二九八０二六三，提供高效率服務。此外，市民亦可下載「臺南水情即時通ＡＰＰ」隨時掌握春節期間天氣水情狀況，有助於活動行程規畫安排，歡迎多加利用。