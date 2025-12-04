水利局礫間淨化日供800噸淨水 新北美術館園區魚鴨成群

248251204a01

CNEWS匯流新聞網記者唐有為／台北報導

坐落於新北市鶯歌區的礫間淨化場，是一項策略性公共設施，巧妙地將地下淨水處理與地上停車空間結合，實現複合式功能，每日能處理來自鶯歌溪近7500噸的污水。尤其為配合新北美術館正式啟用，水利局透過鋪設專屬地下管道，將每日800噸的淨化水引入園區的景觀湧泉水道，有效提供市民一處友善且高品質的親水環境。

水利局長宋德仁詳細指出礫間淨化技術的運作原理。設施首先透過空氣注入增加水中的溶解氧，接著污水會緩慢穿越層層疊放的礫石孔隙。在這過程中，水中的污染物會自然沉澱，並被礫石表面附著的生物膜牢牢吸附，溶解性有機物則被微生物分解成無害物質。宋德仁強調，這種「沉澱」、「吸附」和「分解」3步驟的淨化工程，是精密模仿自然河川自淨能力的無聲環保演出，確保水質達到再利用標準。

經過礫間系統的高效處理，原本混濁骯髒的污水成功蛻變為乾淨透明的再生水，不僅用於補注鶯歌溪，其中每日固定輸出的800噸清水，更成為新北美術館水道的活水源頭。在這股清澈水流中，如今可見魚群悠游、鴨群成群嬉戲的生動景象。宋德仁表示，這股清水成功打造了兼具藝術與生態的水景，讓市民得以親近。

宋德仁強調，為徹底解決河川污染問題，新北市採取主、輔並行的策略：主軸是大力建設污水下水道，輔助措施則是佈建礫間、濕地等在地處理設施，以確保河川的生態基流量。目前，新北市透過這些礫間場，每日將上萬噸的再生水穩定回補至三峽河、大漢溪、新店溪等重要水系。他認為，這些在市民看不到的地方默默運轉的自然淨化工程，是新北實踐大河之都城市願景、讓市民親近水岸生態的關鍵基礎。

宋德仁進一步補充說明，新北市目前全區共設有12處礫間淨化場，這些設施每天合計能處理約4萬5,000噸的生活污水，這數據約等於22萬市民的日常污水處理量。他強調，未來水利局將不會鬆懈，將持續強化水環境管理，透過精密的數據監測來穩定河川水質和自然生態，並承諾不斷推動河岸景觀建設與環境維護，以營造更優質、安全且具高度生態價值的親水生活場域給所有市民。

