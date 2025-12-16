水利局迎耶誕點亮四大燈區 藍白冰河、飄雪效果打造最浪漫台中冬季

豐原軟埤仔溪燈飾。

耶誕節慶到來，台中市政府水利局以「光之河谷・幸福延續」為主軸，即日起陸續點亮綠川興大段、豐原陽明市政大樓、葫蘆墩圳及軟埤仔溪等四大燈區，打造城市專屬的冬季光環境。燈區自耶誕延伸至跨年與元宵，串連形成節慶光影軸線，為市民冬夜增添光景、祝願與幸福交織的溫暖氛圍。

水利局長范世億表示，今年冬季光環境由綠川興大率先於12月12日啟動，以藍白冰河、粉白耶誕、彩色節慶與暖白陪伴等多層次光色，打造長距離光帶「冬日星光流域」，成為市民散步與拍照的熱門亮點。

接續於明（17）日，豐原陽明市政大樓正式點亮聖誕樹、光瀑布及周邊燈飾，整點搭配飄雪效果，營造浪漫的「雪國聖誕」氛圍。當日同步亮燈的葫蘆墩圳，以「水岸飛馬・幸福葫蘆墩」為主題，融合耶誕、跨年、情人節與春節等節慶意象，象徵「願望在豐原升空、幸福在水岸落地」，打造具節慶氛圍的特色水岸燈帶。位於豐原葫蘆墩公園第三、四區沿岸的軟埤仔溪燈區，則以童話、祝願與馬年寓意打造「水光聖誕」、「雪之心境」、「愛之緞帶」及「一飛衝天」四大光景，透過「光 × 水 × 倒影」形塑沉浸式散步體驗，吸引民眾於冬夜駐足觀賞。

水利局說明，四大燈區自114年12月起陸續啟動並展至115年3月3日，各燈區亮燈時間依序如下：綠川興大段每日17時30分至22時亮燈；陽明市政大樓周邊光環境為週一至週四17時30分至22時、週五至週日延長至22時30分；葫蘆墩圳每日17時至22時30分；軟埤仔溪光景則為週一至週四17時30分至22時、週五至週日延長至22時30分亮燈。

此外，陽明市政大樓將於115年1月5日推出壓軸亮點「城市IP驚喜亮相」，帶來期間限定的拍照主題，為市民增添更多冬季樂趣。