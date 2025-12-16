豐原陽明大樓燈飾。（記者徐義雄攝）

豐原軟埤仔溪燈飾。（記者徐義雄攝）

記者徐義雄／台中報導

耶誕節慶到來，台中市政府水利局以「光之河谷?幸福延續」為主軸，自十二月十二日起陸續點亮綠川興大段、豐原陽明市政大樓、葫蘆墩圳及軟埤仔溪等四大燈區，打造城市專屬的冬季光環境。

水利局長范世億說，冬季光環境由綠川興大段（南區學府路至忠明南路）十二日啟動，以藍白冰河、粉白耶誕、彩色節慶與暖白陪伴等多層次光色，打造長距離光帶「冬日星光流域」，結合植栽光點、水面倒影與欄杆光瀑布效果，呈現宛如星光流動的唯美夜景，成為市民散步與拍照的熱門亮點。

廣告 廣告

豐原葫蘆墩圳燈飾佈置。（記者徐義雄攝）

豐原陽明市政大樓十七日（豐原區陽明街）正式點亮聖誕樹、光瀑布及周邊燈飾，整點搭配飄雪效果，營造浪漫的「雪國聖誕」氛圍。

當天同步亮燈的葫蘆墩圳（豐原區三豐路至三民路段及豐原國小前圓環），以「水岸飛馬?幸福葫蘆墩」為主題，融合耶誕、跨年、情人節與春節等節慶意象，運用飛馬、金色瀑布、願望光束、水岸花都等燈飾元素，透過光影律動展現多層次視覺效果，象徵「願望在豐原升空、幸福在水岸落地」，打造具節慶氛圍的特色水岸燈帶。

豐原葫蘆墩公園第三、四區沿岸的軟埤仔溪燈區，以童話、祝願與馬年寓意打造「水光聖誕」、「雪之心境」、「愛之緞帶」及「一飛衝天」四大光景，透過「光 × 水 × 倒影」形塑沉浸式散步體驗，吸引民眾於冬夜駐足觀賞。

四大燈區自十二月起陸續啟動並展至明年三月三日。