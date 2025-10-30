水利局「智慧防汛系統」奪獎 宋德仁曝：防汛反應時間提早2小時
CNEWS匯流新聞網記者唐有為／台北報導
新北市府憑藉全國首創的「智慧防汛系統」，將繁複的防汛工作濃縮進一支手機，運用AI與大數據即時監測、預警與指揮，全面提升防災效率。憑藉這項創新成果，新北市府水利局昨（29）日榮獲2025年媒體機構的治理卓越獎環境保護組首獎，成為全國唯一獲獎的水利單位，展現以科技打造韌性城市的強大實力。
水利局長宋德仁表示，過去防汛工作常因資訊零散、回報延遲，影響決策判斷；如今透過智慧防汛平台，能讓防汛工作從「被動救災」轉為「主動應變」，整體反應時間比以往提早至少2小時，大幅降低災損風險。他指出，平台是以第一線人員需求為核心開發，整合「全時監測、AI判斷、即時推播」3大功能，每分鐘可處理6萬筆數據，讓排水作業更精準。
宋德仁進一步說明，新北市在硬體上也同步創新，運用16座抽水站預抽可騰出57.8萬噸滯洪空間，並結合9所「透保水校園」增加4.8萬噸容量。新北市早在2016年即率全國之先制定「透水保水自治條例」，透過政府與民間合作，整體滯洪空間已突破300萬噸，成功打造全國最具韌性的智慧防災城市。
智慧防汛平台的成效，也在實戰中獲得肯定。去年8月15日新莊午後暴雨來襲，系統即時啟動預警，中港大排依提示開啟排洪閘門讓水體進入河廊滯洪，使積水迅速退去。事後民眾在社群留言讚許市府反應神速，評審團也對新北市能縮短積淹水影響時間的科技應變模式給予最高評價。
水利局表示，本屆治理卓越獎共有22座城市、171件專案角逐，新北市以「解決積淹水沉痾」、「發展智慧防汛平台」、「提升城市滯洪量能」3大亮點脫穎而出，最終奪得環境保護組首獎。未來，水利局將持續以AI為後盾，強化防災韌性，打造一座「不怕淹」的智慧城市，守護市民每一刻的安心。
照片來源：新北市政府水利局提供
