水利署估全台水庫進帳3.9億噸 曾文烏山頭蓄水率達2成

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（中央社記者謝怡璇台北11日電）水利署表示，截至今天上午7時止，預估本波降雨為全台水庫帶來3.9億噸水；曾文及烏山頭水庫蓄水量提升至1億380萬噸，蓄水率達到2成。由於部分降雨逕流尚未完全匯入庫區，預估蓄水量仍有回升空間。

水利署今天透過新聞稿表示，自4日起受梅雨鋒面及西南氣流影響，全台出現明顯降雨，截至11日上午7時止，本波降雨已為全台主要水庫帶來約3.9億噸預估入流量。

水利署表示，南部主要水庫蓄水量明顯回升，曾文及烏山頭水庫蓄水量由4日的5397萬噸、蓄水率10%，提升至1億380萬噸、蓄水率達2成；南化水庫則從1710萬噸提升至3753萬噸，蓄水率46%。

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針對外界關注阿公店水庫蓄水情形，水利署表示，阿公店水庫為全國唯一於汛期採行空庫防淤操作的水庫。依據運用要點規定，每年6月1日至9月10日為空庫防淤期，水位須降至標高31公尺以下（蓄水率約8%）。

水利署說明，由於集水區豪雨期間易夾帶大量泥砂，藉由空庫運轉可使高濁度洪水及泥砂直接排放入海，避免淤積影響庫容及防洪功能，因此目前蓄水率偏低屬正常操作狀態，並非供水異常或缺水情形。

水利署指出，目前已進入梅雨季後段，本波降雨已有效改善各地水庫蓄水情形，但未來仍須面對氣候變遷下極端降雨及颱風路徑不確定等挑戰，後續將持續掌握降雨機會，加強引水蓄存作業，並滾動檢討各項調度與節水措施，確保民生、產業及農業用水穩定供應。（編輯：林家嫻）1150611