水利署全力動員辦理馬太鞍溪災後疏濬 加速恢復河防安全
經濟部水利署今（31）日表示，因應今年9月23日花蓮馬太鞍溪堰塞湖於樺加沙颱風期間發生溢流，造成下游河道嚴重淤積，為防範後續豪雨再度引發災害，水利署已全面啟動災後緊急疏濬作業，動員全國各河川局及所屬單位全力投入，以加速恢復河川通洪能力，確保民眾生命財產安全。
水利署說明，在堰塞湖溢流前，馬太鞍溪河道原已符合通洪保護標準，並於今年許可花蓮縣政府以公共造產方式辦理45萬立方公尺疏濬工程，兼顧河防安全與地方發展。然而，根據林業及自然保育署調查，堰塞湖天然壩體堆積土砂量約達1.1億立方公尺，其中溢流口左岸坡面尚有約1億立方公尺土砂堆積，顯示下游河道仍存在潛在風險。
為有效降低災害威脅，水利署積極展開疏濬作業，每日投入約450名人力、80部挖土機及近300輛砂石車，全力趕工，平均每日疏濬量超過7萬立方公尺。第一階段馬太鞍溪河道疏濬工程已於10月8日開工，截至10月30日止，累計疏濬量達108萬立方公尺，進度超前預期目標。此外，水利署也透過民間協力疏濬，已標售40萬立方公尺土方，預計11月起執行，進一步加速土方去化。
水利署強調，將持續以河防安全為優先，每日監控各工區進度，並加強機具與人力調度，全力以赴推動疏濬工作，儘早恢復河川應有之通洪能力，保障周邊居民安全。（梁國榮報導）
