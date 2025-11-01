水利署動員投入馬太鞍溪疏濬 加速恢復河防安全

體育中心／綜合報導世界大賽第6戰，9局下面臨逆轉危機的道奇隊，靠著左外野手K.赫南德茲（Kiké Hernández）策動再見雙殺驚險守勝，也續命將戰線拉進生死第7戰，賽後赫南德茲坦言，其實受到燈光影響當下根本不知道球在哪，甚至有可能直接砸到臉上，但赫南德茲還是靠著直覺「盲接」完成雙殺守備，但也忍不住驚呼：「當下我根本看不到球在哪裡！」

FTV Sports ・ 6 小時前