水利署北水分署舉辦降壩研討會 推動「師法自然」減法工程重建生態河川

產官學界代表與談。圖：北水分署提供

經濟部水利署北區水資源分署今(7)日於石門水庫依山閣舉辦「臺灣降壩經驗與未來展望研討會」，邀集國內水利工程、生態復育及環境規劃等領域之專家學者，共同檢視臺灣近年在壩體調降（降壩）實務經驗，以期藉由秀巒壩等案例的經驗分享與跨領域對話，促進各界對壩體調降及生態復育的理解與支持。

北水分署長江明郎致詞。圖：北水分署提供

本次研討會聚焦於新竹縣尖石鄉秀巒防砂壩降壩，北水分署經完整調查規劃、模擬與監測程序後，採取「師法自然、減法工程」的新理念，在113年完成切口降壩。其中，「中央切口偏心設計」有效保全右岸護岸及竹60線道路安全，在防災安全、生態連結與土砂抑制之間取得良好平衡，可落實河川生態復育工作。另本研討會亦回顧七家灣溪一號壩、雙流溪防砂壩及田寮洋取水堰等案例，探討結合監測數據、地方溝通及生態調查，應有助於逐步建立具臺灣特色的降壩決策模式。

秀巒壩降壩後現況。圖：北水分署提供

臺灣地形陡峭、河川水文集中，早期為滿足供水、防洪及發電等需求，陸續興建了眾多攔河壩體，但這些設施同時阻斷河川生態廊道，影響魚類洄游及棲地連結。現考量原有設施功能完成，透過降壩讓河川水流逐步恢復順暢，相信是一項優化河川生態環境的重要措施，可供未來各政府部門施政參考。

