水利署啟動緊急水源調度穩定基隆供水

因應基隆河油污染影響供水，經濟部水利署已啟動跨區水源緊急調度作業，穩定基隆用水並維護民眾飲用水安全，台水公司基隆及八堵等抽水站已停抽有污染疑慮之水源，並由跨區調度新店溪、西勢水庫、新山水庫及貢寮堰等水源供應，目前基隆地區供水尚穩定；另水利署及台水公司亦配合基隆市政府成立之前進指揮所派駐人員進駐並辦理相關因應作為，請民眾安心用水。

水利署表示，台水公司於十一月廿七日發現油污染後，即停止抽取有污染疑慮之水源，並改由新山及西勢水庫供應，水利署除請台北自來水事業處提高新店溪水源調度基隆水量至每日六．五萬噸以上，同時請台水公司雙溪貢寮堰每日六．二萬噸滿載取水。此外，新山水庫亦配合支援西勢水庫供水區每日一．四萬噸以上，加上近期降雨水庫入流，估計可延長西勢水庫供水時間至十日以上，爭取污染去除時間。

水利署強調，目前水利署、北區水資源分署、第十河川分署及台水公司均已配合基隆巿政府前進指揮所，且台水公司已派員沿河巡檢、設置攔油索備便，待污染源清除，台水公司確認水質無慮，以維護民眾用水安全。