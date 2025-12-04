水利署啟動跨區水源調度 爭取基隆河油污染去除時間

（中央社記者曾智怡台北4日電）基隆河油污染影響供水，水利署今天表示，台水基隆及八堵等抽水站已停抽有污染疑慮水源，並由跨區調度新店溪、西勢水庫、新山水庫及貢寮堰等水源供應，評估可延長西勢水庫供水時間逾10天，爭取污染去除時間，目前基隆供水尚穩定。

近日基隆河受油污染影響，使得基隆市民生用水有異味。

水利署今天發布新聞稿表示，台水於11月27日發現油污染後即停止抽取有污染疑慮的水源，並改由新山及西勢水庫供應，水利署除請台北自來水事業處提高新店溪水源調度基隆水量至每日6.5萬噸以上，同時請台水雙溪貢寮堰每日6.2萬噸滿載取水。

此外，新山水庫亦配合支援西勢水庫供水區每日1.4萬噸以上，加上近期降雨水庫入流，估計可延長西勢水庫供水時間至10日以上，爭取污染去除時間。

水利署強調，目前水利署、北區水資源分署、第十河川分署及台水公司均已配合基隆巿政府前進指揮所，且台水已派員沿河巡檢、設置攔油索備便，待污染源清除，台水將確認水質無慮，維護民眾用水安全。（編輯：潘羿菁）1141204