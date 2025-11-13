水利署連夜趕工封堵、改河道 萬榮明利社區淹水警報解除

鳳凰颱風來襲期間，花蓮縣萬榮鄉明利村發生淹水事件，水利署動動員徹夜趕工，於今（13日）凌晨3時，將馬太鞍溪河道改道並封堵，河水不再進入明利社區。同時將展開後續復原工作，讓居民早日恢復正常生活。水利署表示，對於各方的指正和批評「虛心接受」，但強調面對極端氣候，水利署始終秉持最大努力全力防汛與搶救，其中力未能及的部份，盼各界能予以理解。

水利署說明花蓮縣萬榮鄉明利村淹水事件細節，在10日傍晚傳出萬榮鄉河水溢流消息後，水利署第一時間出動相關人員及機具到場緊急處置，與時間賽跑。搶險工作計完成導水路1公里，封堵無堤防的溢流點300公尺，投入4.3噸鼎塊500顆，計動員人力127人次及重機具92輛次，自10日晚間8時起歷時55小時不間斷的努力，於13日凌晨3時成功改道及封堵，河水已不再沿道路漫流進入社區，已無淹水情形，後續將加強培厚封堵段。另外，道路淤泥尚待清理，環境清潔列入現階段工作重點，將持續動員各單位，協助民眾早日恢復家園。

廣告 廣告

關於馬太鞍溪堰塞湖釀災後，馬太鞍溪河床大量泥砂待清淤的任務，水利署坦承整體水系防洪挑戰極為艱鉅，但相關單位同仁夜以繼日、幾乎不眠不休，在人力與機具極限調度的情況下全力搶修。僅用11天，即完成馬太鞍溪下游2,860公尺臨時土堤復原與加固作業；截至11月9日，更已完成約203萬立方公尺的河道疏濬，大幅超出原預計進度之38.61萬立方公尺。同時也強調，這段時間前線同仁不分晝夜守在工地，只為趕在颱風鳳凰來襲前強化防護，成功降低風雨對光復鄉兩千多名居民的衝擊。

水利署強調，面對極端氣候與自然環境變遷挑戰，署內同仁正以最大的努力堅守崗位，全力守護地方安全。水利署並非擁有無限人力及機具，馬太鞍溪防汛與搶災，是全署總動員、跨分署支援的持續投入。期盼社會大眾能理解前線同仁的辛勞，給予更多支持與鼓勵，讓防災體系能持續堅韌運作。

更多中時新聞網報導

菲尼克斯新作全裸 導演曝他很期待

芬普尼蛋查汙染源 學者指飼料是破口

健保總額將破兆 賴：調整給付結構