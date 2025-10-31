水利署高雄處否認斷水逾半年 轄區查證農作物無大規模枯死

水利署高雄管理處卅一日表示，媒體報導所稱「灌溉斷水逾半年」、「農作物大規模枯死」等情況，經查明與轄區查證結果不符。（水利署高雄處提供）

記者吳文欽／高雄報導

農田水利署高雄管理處卅一日表示，媒體報導所稱「灌溉斷水逾半年」、「農作物大規模枯死」等情況與本處轄區查證結果不符，且高雄處從工程初期即主動介入協調並設法維持灌溉。

高雄處強調，暫停供水期間未接獲農民陳情用水中斷或不足。經透過水利小組長及當地里長確認，七、八月期間有部分作物因高溫及持續降雨導致輕微凋萎，並無轄內農作物大規模枯死之情形；報導指稱「斷水逾半年」及「大規模枯死」等說法與事實不符。

高雄處指出，進入秋冬作物需水期後，用水需求浮現，高雄處立即採取行動，請水利局召開現場會勘緊急協調，同時電洽水利局，要求其儘速督促廠商恢復抽水作業，並持續要求廠商妥善處理電力供應的保護設備。

高雄處說，經連續兩日電洽催促水利局，廠商最終完成抽水機安裝，恢復供灌。高雄處全程積極作為，絕無媒體報導所稱之推諉或掛電話情事。同時，經查證，十月十三日及十月廿八日的會勘協調會議，皆未爆發任何肢體衝突。

至於針對農民因工程影響而承受的供水損失，高雄處表達高度關切與不捨。為全面恢復農田正常供灌，確保農民權益，高雄處表示，已正式函文高雄市政府水利局要求該護岸工程務必於十一月底前完成。