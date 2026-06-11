水利署：全台供水穩定至9月底 保有1個月安全蓄水量
梅雨持續挹注 曾文、烏山頭水庫水位每小時上升2公分
行政院長卓榮泰今天表示，透過珍珠串調度及節水措施，已達成約11億噸水量效益。水利署指出，公共用水可穩定供應至9月底並保有1個月安全蓄水量；特別是這波梅雨帶來連日大雨，烏山頭水庫、曾文水庫等水位持續上升，約以每小時2公分的速度上升，而南化水庫蓄水量也在上升中，有助於穩定台南、高雄的水情。
行政院今天舉行院會後記者會，針對台灣水情，行政院發言人李慧芝轉述卓榮泰裁示，並由經濟部水利署長林元鵬進行「供水情勢及梅雨影響」報告。
李慧芝轉述卓榮泰裁示，雖然遭遇史上最少冬雨，水庫集水區降雨量只有歷年的5到7成，但這波梅雨來臨前，經濟部、農業部、國科會與地方政府密切合作，透過珍珠串計畫跨區調度總量5億2000噸的水源，並且利用水庫的出水總量管制、農業加強灌溉管理及產業節水等措施，節水效益達11億噸。
卓榮泰表示，尤其在水情較吃緊的南部地區，曾文水庫從今年1月23日開始，就藉曾文南化聯通管輸送2000萬噸的水量到南化水庫，使南化水庫在6月4日蓄水量達最低點時，依然保有1700萬噸蓄水量，免除探底危機；而水庫珍珠串16條重要調度幹管還有6條建設中，請經濟部要積極辦理，持續提升水資源利用效率。
卓榮泰指出，這波梅雨來勢洶洶，中央氣象署啟動大規模豪雨加強作業。這一波梅雨總計帶來約3億9000萬噸水量，其中挹注曾文、烏山頭水庫超過4900萬噸、南化水庫超過2000萬噸，稍微舒緩南部地區水情。卓榮泰表示，防汛工作此刻絕不能鬆懈，還是要持續節約用水，請經濟部、內政部持續因應水情變化，守護民眾的生命財產安全。
林元鵬簡報強調，透過珍珠串調度及節水措施，已達成約11億噸水量效益，加上梅雨鋒面挹注，公共用水可穩定供應至9月底並保有1個月安全蓄水量；農業用水方面，高雄及嘉南地區一期作已順利完成供灌，中部以北地區將陸續於6月底前完成供灌作業。
另外經濟部次長賴建信今天在立法院答詢，針對梅雨帶來連日大雨，對南部水情影響提出說明。賴建信指出，據水利署統計，此波降雨全台水庫預計進帳3.7億噸，有2億噸水已入庫。其中，南化、曾文及烏山頭水庫預估入流量合計超過1.3億噸，烏山頭水庫蓄水率更時隔15天站回2成，預估可持續回升。
賴建信在接受媒體聯訪時表示，9日的降雨，已讓烏山頭水庫蓄水率差不多超過2成左右，曾文水庫蓄水率也差不多是1.6成，現在水庫水位還在持續上升中，大概以每小時2公分的速度上升。展望未來還是陸續有一些雨量會進來，現在曾文水庫集水區還在下雨，水利署會密切注意引水，特別是甲仙堰已經滿載，並引水進入南化水庫，南化水庫的蓄水量也在極速上升中，這對於穩定台南、高雄的水情相當有幫助。
對於曾文水庫蓄水率是否有機會可以上升到2成，賴建信表示，未來還是有差不多3000萬、4000萬噸左右的水量會進來，是有機會的。
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