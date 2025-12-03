社會中心／洪巧璇、吳志恆 新北報導

新北市淡水區從上禮拜五開始大停水，今天已經是第六天了，本來說好昨天（2）可以全面復水，但崁頂里、新興里部分地區的居民到今天早上依舊沒水可用，從生活到生意通通受影響，民眾抱怨連連，還有居民自嘲，自己是新北難民。

上班日一早，民眾第一件事，是先拿水桶到一樓水塔裝水，家裡已經停水第六天，居民真的好無奈、心也好累。淡水居民：「超級不方便，我們好像缺水難民一樣，遙遙無期，如果是停水的話，通常是一兩天就可以修好，可是我們這邊已經第五天第六天了，2號晚上還可以洗澡，直到今天早上5點多的時候，突然水就變小了，7點多的時候水龍頭又沒水了，外面的水都賣完了。」什麼年代了，大城市竟然還鬧水荒，住戶苦笑自嘲，成了新北難民，不只生活諸多不便，生意也被迫停擺。

水勒？淡水停水第6天 居民自嘲「我們是新北難民」（圖／民視新聞）新北工務局承包商打基樁，挖破自來水管，水公司連夜搶修，本來預計2號全面復水。淡水崁頂里、新興里一帶，的確有短暫恢復，但隔天早上又沒水了，只能再進駐5台水車，提供居民急需的水源。淡水區崁頂里長吳庭岳：「我們這個地方地勢比較高，所以其實到昨天為止，基本上我們自來水管的水，都還是沒有進到我們社區的水塔，目前水的部分已經進的非常理想，速度其實是每分鐘，大概有1到2噸的水進來，當時候會哽咽主要還是因為我覺得，每天看到這麼多人在提水，其實還是會覺得滿難過。」

水勒？淡水停水第6天 居民自嘲「我們是新北難民」（圖／民視新聞）當地里長、議員不眠不休調度水車、協助居民。儘管台水公司承諾會針對所有停水住戶提供補償方案，但民眾認為，水費減免頂多幾百塊而已，相較這六天停水導致的不便與營業損失，根本無法彌補。儘管陸續復水中，但期盼恢復正常生活，居民已經越等越心寒。

