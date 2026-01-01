水博館將倒木羅漢松製成共享長凳

水博館將倒木羅漢松製成長凳重回館區。（記者張淑娟攝）

記者張淑娟／山上報導

山上花園水道博物館新的一年迎來館區百年羅漢松再生成「共享長凳」的非凡工藝品，見證自然與工藝的溫柔接力。館方表示，去年被強風吹倒的百年羅漢松，特別由專精榫卯工藝的永興家具匠師打造成長凳，且完全沒有使用鐵釘，讓百年羅漢松以另外一種面貌回到園區。

元旦山上花園水道博物館迎來一件意義非凡的工藝作品，是一座以園區的百年羅漢松原木製成的「共享長凳」。館方表示，長凳不只是家具，更是園區百年記憶與自然生命的延續。館方也指出，一九一二年日人闢建台南水道時，同步在園區主建築前種植一批羅漢松幼苗，並與紅磚建築一同成長，如今已經長成參天羅漢松群，是園區最珍貴的自然資產之一。

廣告 廣告

近幾年極端氣候對生態造成嚴重打擊，去年風災，水道B館前的一株百年羅漢松不敵強風倒下，經搶救仍回天乏術，館方忍痛移除後，保存木材，並由台南家具產業博物館與永興家具團隊協助，轉化為一張可被人們再次使用與感受的「共享長凳」。館方指出，永興家具長年專注於大果紫檀、柚木與胡桃木等硬木家具，而羅漢松源自其強大生命力與蒼勁姿態，在風水文化中象徵長壽、守財與吉祥，但因可用大徑木極為稀少，幾乎不曾被用於家具製作，而此次首次嘗試以純羅漢松製成長凳，很可能是全台灣第一座以純羅漢松製成的公共長凳。

經台南家具產業博物館與永興家具團隊協助，百年羅漢松轉化為一張可被人們再次使用與感受的「共享長凳」。（記者張淑娟攝）

永興家具協理江淑珠表示，首次嘗試，所以在加工過程充滿挑戰。她說，羅漢松油脂適中、木質細膩，年輪極為緻密，帶有靜謐氣息，極適合表現空間的藝術感，但也因內應力強，加上此次使用的是原木進廠，含水率高，如何在乾燥與回潮之間取得平衡，避免日後開裂與變形，是製作中最艱鉅的技術關卡。