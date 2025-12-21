水博館打造聲景探索新體驗

山上花園水道博物館Ａ館快濾池室設有聲景探索互動裝置。（記者黃文記攝）

記者黃文記∕山上報導

走進山上花園水道博物館，除了紅磚建築與大片綠意，還能聽見什麼？水道博物館最近推出「環境聲景探索展示計畫」，以「動物合唱團」為敘事主軸，嘗試跳脫以視覺為主的參觀方式，邀請民眾放慢腳步，用耳朵感受園區裡正在發生的故事。

市府文化局長黃雅玲表示，過去參觀博物館，幾乎是以觀看展覽為主要體驗方式，卻忽略了聲音其實也是理解環境的重要線索。這次計畫以「聲景」為核心概念，透過實地調查、影像與聲音蒐集，建立園區生物活動的聲音資料庫，並進一步將這些聲音轉化為可被理解、引導的展示內容，讓遊客在園區中「聽見空間」。

落成於一九二二年的水道博物館，在自來水系統退役後，因園區鄰近曾文溪與淺山丘陵，且長期作為水源管制區而少有人為干擾，意外孕育出豐富而穩定的自然生態。園區內可觀察到黃鸝、五色鳥、領角鴞等代表性物種，其鳴叫與活動所產生的聲音，隨著季節與時段變化，形塑出水道博物館獨有的自然聲景。

這次聲景特展「聽見山上的聲音」設於Ａ館快濾池室，以動物合唱團為敘事主軸，透過展示設計與互動裝置，引導民眾認識園區內不同生物的聲音樣貌，並從聽覺角度重新理解水道博物館的自然環境。

台南市立博物館館長何秋蓮指出，聲景探索不只是展示，更是一種重新與環境建立關係的方式。當人們開始留意聲音，也更容易放慢步調，理解人與自然之間的距離與連結。水道博物館期盼透過這項計畫，提供民眾一種不同於以往的參觀體驗，讓百年古蹟不只被看見，也能被聽見、被感受。