水博館打造豆藤冒險新亮點

山上花園水道博物館新的沙坑裝置「豆藤冒險」。（記者黃文記攝）

記者黃文記∕山上報導

山上花園水道博物館沙坑大型裝置藝術木偶「拉米」，因長年風吹日曬毀損嚴重，去年底拆除後，新年迎來嶄新的藝術風景。一座充滿童話想像與互動趣味的裝置藝術「豆藤冒險」正式亮相，以《傑克與魔豆》為靈感，讓曾經熟悉的沙坑場域重獲新生，也為園區再添一處親子遊憩與拍照打卡的新亮點。

水道館方表示，過去設置於沙坑的巨型木偶「拉米」，曾是許多遊客記憶中的園區主角，然而木質結構長期暴露在戶外環境中，歷經風吹、日曬與豪雨侵蝕，逐漸出現嚴重劣化，基於安全考量而不得不拆除。館方在不捨之餘，也思考如何讓這個承載回憶的沙坑場域重新出發，於是催生出以童話與自然為核心的全新裝置「豆藤冒險」。

市府文化局長黃雅玲表示，「豆藤冒險」將童話中「往上生長、直入雲端」的奇幻想像，與水道博物館遼闊的森林景觀相互融合，打造出一座巨大的纏繞藤蔓裝置。從地面仰望，藤蔓一路攀升至空中，最上方點綴著雲朵與小巧城堡輪廓，彷彿故事中巨人居住的天空國度真實降臨園區。

裝置中段巧妙設計了母雞與金蛋等故事元素，成為藏在藤蔓間的驚喜彩蛋，引導遊客抬頭尋找、細細探索。

文化局表示，「豆藤冒險」象徵勇氣、冒險與夢想，正如水道百年來穿越時代更迭仍充滿生命力。新的裝置不只是取代舊作，更讓沙坑區完成一次有意義的轉身，串聯沙坑與水道森林兩大場域，形塑園區「自然、想像」的雙亮點體驗，也期待這條從沙坑長出的巨藤，陪伴更多孩子在百年水道的綠意中，繼續向上生長。