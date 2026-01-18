水博館春節系列 廿四日雕水仙

水仙花雕美不勝收，深具年節氣氛。

（山上花園水道博物館提供）

記者張淑娟∕山上報導

山上花園水道博物館即將舉辦春節首波活動，廿四日邀請水仙雕刻大師授課，讓民眾親手雕出屬於年的香氣。

活動將由具有多年水仙雕刻教學經驗的鄭道聰、周芷茹與潘鵬文三位老師現場教學，從球根下刀、造型修整，到後續照護與開花時程的掌握，循序引導，即使是初次嘗試，也能完成一顆專屬於自己的水仙作品。

台南市立博物館館長何秋蓮指出，水仙是春節不可或缺的年節花卉，花姿清雅、香氣盈室，更象徵著迎春納福、潔淨新年的美好寓意，尤其水仙的魅力不僅在於花開時的姿態，更在於等待花開的過程；透過雕刻與照料，讓時間慢慢醞釀香氣，也讓人們在年節前，重新感受生活的節奏與儀式感。

參與活動者需購買入園門票，名額限三十五人，如要雕刻第二顆球根則需額外付費，活動資訊公告於臉書中。