水啦！鯉魚潭水庫1天猛增290萬噸 蓄水率升至62.2％

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〔記者陳建志／台中報導〕供應中部用水的鯉魚潭水庫，去年4月中就已達滿水位，但今年因春雨偏少造成水庫蓄水明顯偏低，今年4月初最低蓄水率僅剩25%，所幸在清明前後和接續的梅雨帶來降雨，讓水庫蓄水從谷底回升，不過距離滿水位仍有一段距離，近日在梅雨鋒面通過下，集水區接連下雨，昨天雨勢更是明顯，1天就降下94.9毫米的雨量，讓水庫蓄水一天猛增290萬噸，今天上午7點蓄水達7187萬噸，蓄水率62.2%。

去年底至今，中部雨量明顯偏少，造成中部水庫蓄水偏低，其中供應苗栗、台中、彰化民生、農業用水的鯉魚潭水庫，蓄水更是持續下探，4月3日時蓄水率只剩25.95%，蓄水量3005萬噸，所幸清明節前後鋒面帶來降雨，讓水庫蓄水止跌回升，不過和去年4月中旬就已經達滿水位相比，今年蓄水仍屬偏低。

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在4月、5月陸續降雨下，5月22日蓄水一度達7134萬噸，不過因後來沒有明顯降雨，讓水庫蓄水又緩步下降，6月5日剩6701萬噸，所幸近日梅雨鋒面通過，集水區接連下雨，讓水庫止跌回升，昨天降雨更是明顯，一整天下來，集水區共降下94.9毫米的雨量，到水庫蓄水1天就猛增290萬噸。

今天上午7點時，水庫蓄水量7187萬噸，蓄水率達62.2%，水位達288.5公尺，因今天凌晨至今又降下20.7毫米，在梅雨鋒面持續接近下，預估將為水庫帶來更明顯進帳。

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