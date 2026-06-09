水喔！台南藝術節 閃閃花亮

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

台南藝術節以「藝術條條通 閃閃花亮」為主軸，從劇場、舞蹈、展覽、城市漫遊到跨域共創，讓台南在藝術中閃閃花亮。 （記者林雪娟攝）

記者林雪娟∕台南報導

二０二六台南藝術節將於十、十一月舉辦，今年以「水喔！藝術條條通 閃閃花亮」為策展的主軸，延續五大策展脈絡，邀集台灣與國際多位藝術家齊聚，從劇場、舞蹈、展覽、城市漫遊到跨域共創，超過五十場展演與藝術行動，重新打開人與城市、人與人間的感知與連結，讓台南在藝術中閃閃花亮。

水喔！取自台語對美好事物的驚嘆與讚嘆。市長黃偉哲表示，台南推動大型文化品牌，讓整座城市沈浸於藝術中，和藝術相遇，因許多節目已經熱銷秒殺，他期許能再加場，讓更多人感受藝術魅力。

廣告 廣告

藝術節延續台灣製造、國際串聯、城市主張、藝文一條通、教育共創的五大策展脈絡。「城市主張」邀請八組與台南有深厚連結的藝術家參與，於台南刑務所、西市場等空間發生，透過展覽、聲音、散步、駐地創作與 Podcast 等形式，重新閱讀城市。

「台灣製造」單元集結多檔近年備受矚目的台灣作品與跨域創作。有融合南管、梨園與當代劇場語境；有以台語、唸歌與爵士歌仔戲重新閱讀紅樓夢；還有以「秋茂園」為靈感，結合都市傳說與地方記憶。

國際節目力邀於太平洋兩岸備受矚目的兩檔節目，包含香港和大阪聯手創作，融合足球、舞蹈、打鬥與即興表演；來自墨西哥的導演，則帶來紀錄劇場形式。

教育共創則由FOCASA《幾米男孩的100次勇敢》登場，融合馬戲、繪本與劇場語彙，在多個企業支持下，今年更推出講座，持續落實文化平權。「藝文一條通」從孔廟、大南門延伸至台南文化中心周邊，串聯市場、巷弄與街角空間，邀請多個藝文團隊共同參與，讓藝術成為流動中的城市漫遊。