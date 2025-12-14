水喝多仍尿偏黃？醫揭「殘酷真相」：1器官壞了！

記者施春美／台北報導

醫師張家銘表示，若水喝不少，尿液仍常偏黃，小心腎功能已經受損。(示意圖／freepik)

痛風是因體內尿酸值過高所致，醫師張家銘表示，許多人高尿酸卻不會痛，待檢查發現腎功能下降時，高尿酸常已持續一段時間，它是慢性腎病的風險因子。他表示，民眾可從生活細節掌握腎臟功能，例如明明水喝不少，但尿液卻常偏黃？血壓在正常值上下波動等，都是腎功能受損的警訊。

台北榮總遺傳優生科主任張家銘在其臉書表示，有些人尿酸過高，卻無痛風症狀，這樣反而更傷身，因為無症狀讓人輕忽高尿酸的嚴重性。尿酸長期偏高者的腎絲球過濾率較低。

廣告 廣告

如何得知自己腎功能受損，張家銘表示，可從生活細節得知，例如明明水喝不少，尿液卻常偏黃？血壓在正常邊緣上下波動？最近特別容易累？熬夜後恢復得比以前慢？這些看來零碎的狀況，都與腎臟能量代謝與血管微環境有關。

張家銘表示，保護腎功能的重點不是把尿酸壓到多低，而是避免腎臟長期處在高負荷狀態。首先，不是灌水，而是讓尿液顏色穩定在淡黃色，代表腎臟仍能運作；其次，避免長期熬夜與高果糖飲料，這些都會推高尿酸生成，讓腎臟天天加班。

護腎抗3原則：規律運動、穩定睡眠、減壓

很多人一聽到氧化壓力，就想靠保健品。張家銘表示，從分子角度來看，應恢復自身的抗氧化系統。規律運動、穩定睡眠、讓壓力不要天天爆表，這是實際護腎之道。腎臟喜歡的是穩定，而不是忽冷忽熱。

張家銘表示，尿酸就像一張長期的生活成績單，它反映的不只是飲食，還包括睡眠、壓力、代謝節奏。當人願意為了腎臟，調整生活節奏，很多數字會自然改善。

更多三立新聞網報導

瓊瑤女郎病逝！曾得腦瘤 醫示警：頭痛、嘔吐、視力差小心了

「這病」不痛更可怕！醫喊：重創腎功能、害人慘洗腎

不用意志力！研究揭「無痛節食法」：吃得少也有飽足感

獨家／不是魚！研究揭「1海鮮」可阻止癌細胞擴散 名醫：直接吃最好

