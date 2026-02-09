水喝很多還是一直長結石？ 研究發現：石頭裡竟藏著細菌

〔編譯陳成良／綜合報導〕腎結石不只痛起來要人命，還常常反覆發作，許多人以為只要多喝水就能避免。但一項最新研究發現，原本被認為「非感染性」的草酸鈣腎結石，內部其實藏著細菌結構，這挑戰了過去認為結石純屬化學沉澱的傳統認知，也可能解釋為何有人明明拚命喝水，結石仍長個不停。

根據國際流行病學統計，腎結石一生盛行率約每10至11人中就有1人，且高達七成屬於「草酸鈣結石」。這項由科學媒體《Science Alert》轉述、美國加州大學洛杉磯分校(UCLA)團隊發表於《美國國家科學院院刊》(PNAS)的研究指出，過去臨床上普遍認為這類結石主要是化學結晶，屬於無菌產品。

但研究團隊利用高解析度的電子顯微鏡與螢光顯微鏡觀察患者的結石樣本，發現石頭內部結構中，竟然嵌著一層層的細菌生物膜(biofilm)。這項結構性證據顯示，細菌與結石內部結構存在密切關聯，顯示這類結石的形成機制，可能不僅涉及化學與物理沉澱，亦與微生物環境有關。

為了讓大眾理解這個微觀現象，研究團隊使用了建築比喻：若把礦物質結晶視為「水泥」，細菌就像是藏在裡面的「鋼筋」或「支架」。細菌形成的生物膜結構，可能讓礦物質更容易附著、堆積，最終形成堅硬的結石。

這項發現也為「為何喝水很多仍復發」提供了新的可能解釋方向。研究團隊推測，即使患者沒有明顯的泌尿道感染症狀，結石內仍可能存在細菌相關結構，這或許與結石反覆形成的現象有關。

