水土保持巡迴講習啟動 推動安全永續坡地農業

▲新北市農業局提供水土保持巡迴諮詢服務。(圖:新北市農業局提供)

為協助農民合法耕作，新北市農業局十八日表示，為持續提供農地輔導及諮詢服務，協助修復駁坎及改善排水等水土保持措施。十四日於中和地區農會舉辦講習會，水土保持服務團技師張凱勛向農民解釋山坡地農地的申請規定，並提供即時諮詢，協助解決水土保持問題。

新北市在山坡地管理上，運用衛星影像和空拍機等科技，定期派員巡視。為了讓民眾了解農地輔導申請流程及法規，農業局定期派遣專業技師前往各區農會舉辦講習會，幫助農民掌握水土保持維護方法及相關法規，並透過現場輔導解決農地水土保持問題。

雙溪區農友吳小姐表示，因地形高低落差大，雨季易造成邊坡崩塌。去年參加講習會後，透過技師的諮詢，提出農地輔導申請，最終採用就地取材修整邊坡，穩定了耕作環境，延續了父親的心血，同時也透過現場輔導協助解決農地水土保持問題。

新北市農業局長諶錫輝指出，水土保持服務團提供專業諮詢，一一四年度辦理二十四場講習會，宣導水土保持的重要性，確保山坡地農業的安全與永續發展。一一五年將持續推動相關觀念，民眾可透過農業局網站預約或撥打諮詢專線，獲得免費專業諮詢。