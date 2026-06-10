水土刑克風暴來襲！4生肖恐成箭靶 職場保命術曝光

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艾菲爾點名4生肖近期職場恐有小人作祟，需提高警覺。（示意圖／Pixabay）

職場上最令人頭痛的，莫過於莫名背黑鍋、被同事扯後腿，或是一句無心的話遭人放大解讀。塔羅牌老師艾菲爾提醒，近期職場氛圍暗潮洶湧，受到水星與土星呈90度四分相（刑相），加上土星合月等星象影響，溝通誤會、文書疏失、人際衝突及權責爭議的機率明顯升高。其中生肖牛、兔、馬、雞更要提高警覺，小人可能就潛伏在身邊。若能掌握低調應對、謹言慎行的原則，不僅有機會避開風波，還能在危機過後迎來逆勢翻身的契機。

生肖牛：少說多做 保持中立最安全

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艾菲爾指出，屬牛的人近期要特別留意職場人際關係變化。原本檯面下的派系角力可能逐漸浮現，身邊甚至有人透過閒聊、群組對話或茶水間話題試探立場，希望藉機取得把柄。尤其面對公司政策、主管決策等敏感議題時，切勿一時心直口快。近期最重要的生存法則就是「少說多做、保持中立」，避免捲入不必要的紛爭。雖然工作壓力明顯增加，但只要專注於手邊任務，以穩定成果證明實力，最終仍能獲得主管與團隊肯定。

生肖兔：文件看三遍 別讓文字成陷阱

屬兔的人近期則要把細心程度提升到最高等級。艾菲爾提醒，水土刑相容易影響文書與溝通運勢，合約、報表、公文、簡報甚至電子郵件，都可能暗藏問題。尤其涉及簽約、合作或款項往來時，更要逐條確認內容，避免因一時疏忽而承擔額外責任。此外，職場中也容易出現因訊息誤讀而產生的誤會，建議以理性且明確的方式溝通，避免情緒化回應。只要能及早發現細節漏洞，那些企圖利用文字設局的小人，自然難以得逞。

生肖馬：先忍三秒 別掉入情緒陷阱

艾菲爾表示，屬馬的人近期容易感受到來自主管、客戶或上級的壓力，面對不合理要求、過度挑剔或突如其來的責難時，內心怒火很容易瞬間被點燃。然而越是在這種時候，越要控制情緒。因為有些人正等著看你失控，好藉機貼上「情緒化」、「不夠專業」的標籤。遇到爭議時，不妨先深呼吸幾秒，再以專業態度與數據說話。當你能沉著應對挑戰，反而有機會讓主管看見你的抗壓能力與領導潛力，甚至成為未來升遷的重要加分項。

生肖雞：功勞別獨攬 低調反而更吃香

至於屬雞的人，近期則要留意因表現太亮眼而招來嫉妒與眼紅。艾菲爾指出，若近期手中專案順利完成，或受到主管公開稱讚，務必懂得將功勞與團隊共享。適時感謝同事協助、肯定團隊貢獻，不僅能避開小人暗箭，也有助於累積好人緣。此外，近期財務運勢同樣需要保守應對，面對高報酬、高獲利的投資機會切勿衝動進場，以守成為優先。只要穩住既有成果與口碑，便有望在這波職場風暴中站穩腳步、逆風翻盤。

艾菲爾提醒，近期職場環境變化快速，「不求搶風頭，但求不出錯」將是最重要的生存法則。只要保持低調、理性與專業態度，避開無謂爭端與流言是非，就有機會將危機化為轉機，迎接下半年的好運到來。

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