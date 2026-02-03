水垢清不掉！達人教抹「1醬料」免用力刷 網驚：像新的一樣

農曆春節將近，不少家庭開始動手大掃除，但家中不鏽鋼水槽或水龍頭上的陳年水垢，常讓人刷到手痠仍難以清除。對此，國外一名清潔達人分享一項意想不到的妙招，只要使用家中常見的「番茄醬」，就能有效去除水垢，讓黯淡的金屬表面恢復光澤，方法曝光後也引發網友熱烈實測與討論。

根據英國《鏡報》報導，這個清潔方式相當簡單，只需將番茄醬均勻塗抹在水槽或水龍頭的水垢、氧化處，靜置約一小時後，再以抹布擦拭或用清水沖洗，就能看到表面變得光滑明亮。許多嘗試過的網友表示，過程中幾乎不需要用力刷洗，相較其他清潔方式更加省力。

該方法在臉書社團「Mums Who Clean」中也獲得高度好評，不少成員分享實測成果，直呼效果驚人。有網友表示，自己嘗試過各種清潔劑都成效有限，沒想到番茄醬反而最有效；也有人將番茄醬塗在不鏽鋼水龍頭上靜置一整晚，隔天沖洗後幾乎恢復如新，讓人驚呼「太神奇了」。

至於清潔原理，美國居家生活網站《House Digest》指出，番茄醬之所以能清除水垢，關鍵在於其成分中含有醋酸與檸檬酸。醋酸來自製作番茄醬所使用的醋，可軟化並溶解水垢中常見的碳酸鈣；檸檬酸則有助於分解金屬表面的氧化物與鏽斑，兩者相互作用，便能達到去污與亮面的效果。

專家也提醒，使用番茄醬清潔後，務必以清水徹底沖洗，避免醬料殘留影響表面或留下氣味。若能善加利用，這項看似「另類」的清潔妙招，或許能成為年終大掃除時的實用幫手。

