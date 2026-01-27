水塔有紅線蟲！住戶喝未煮沸水命危 管委會判賠36萬

一名女住戶小美（化名）在管委會完成清消後，喝下未煮沸的自來水，竟導致菌血症昏迷送醫。（示意圖／翻攝自pexels）





高雄一棟住商混合大樓的自來水管被「紅線蟲」入侵，引發水質汙染。一名女住戶小美（化名）在管委會完成清消後，喝下未煮沸的自來水，竟導致菌血症昏迷送醫，在撿回一命後，小美向管委會提告求償，後續經法官審理，認定管委會管理疏失，判賠36萬餘元。

紅線蟲入侵釀禍 她喝未煮沸水險喪命

判決書指出，在2023年11月18日，管委會主委曾在大樓LINE群組公告，提醒住戶近期有人出現嚴重上吐下瀉症狀，要求加強環境消毒。小美追問後得知，大樓因管線老舊，導致紅線蟲入侵水塔，當時便停止飲用大樓自來水。

同年11月27日，管委會安排廠商清洗頂樓水塔，但水質污染情形仍未改善。直到12月18日，管委會再度安排廠商進行地下蓄水池與頂樓水塔的二次清洗，並同步維修污水管線，隔天在群組通知住戶「上水塔洗好了，可以正常使用了喔」。

小美因信任管委會通知，便在隔天直接飲用未煮沸的自來水，怎料數日後，她的身上竟出現上吐下瀉症狀，隨後陷入昏迷送醫，送醫後一度被醫院發出命危通知，在加護病房搶救6天後，才撿回一命。

小美認為，雖然撿回一命，但她仍不斷飽受腎臟、胰臟、神經損害等後遺症的折磨，因此氣得提告，並向管委會求償201萬餘元。

審理過程中，管委會主張已積極處理水污染問題，並認為小美本身患有糖尿病，加上飲用未煮沸的自來水，才是致病原因。不過，法官調查發現，在管委會兩度清消後，仍有多名住戶在LINE群組反映水質異常，包括濾水器濾心發黑、有異味，以及紅線蟲的問題也沒有被徹底根除，還有住戶因身體不適，送醫治療。

法官認定管理疏失 判管委會賠36萬餘元

此外，法官依據醫院函文指出，小美確實是因飲用污染水源，導致腸胃道感染並引發全身性菌血症，對於免疫力較差者，如糖尿病患者，風險更高，還會進一步引發酮酸中毒與急性腎盂腎炎。法官認定，管委會未善盡水塔清潔、維護及管理責任，與小美的病情具因果關係，判管委會賠償36萬餘元，全案可上訴。

