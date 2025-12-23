▲水墨行者何木火跨界創作，藝術杯墊走入日常生活。（記者林明佑翻攝）

【互傳媒／記者 林明佑／台中 報導】在藝術界享有盛名、桃李滿天下，有「水墨行者」美譽的水墨畫家何木火，近來再度掀起藝文話題。為讓更多民眾能貼近水墨藝術、走入日常生活，何木火首度嘗試跨界創作，將自身水墨作品結合精緻設計，製作成實用又富藝術感的生活杯墊，一推出便在藝文圈引起熱烈迴響，吸引不少藝術愛好者詢問與收藏。

何木火表示，藝術不該只存在於畫廊與展覽空間，而是可以自然融入生活之中，成為陪伴人們的日常風景。此次將水墨創作轉化為生活小物，希望拉近藝術與大眾的距離，讓更多人透過觸手可及的方式感受水墨之美。

除推廣藝術生活化外，何木火也以實際行動回饋社會，發揮藝術家的公益影響力。他特別捐贈藝術杯墊給連續獲得台中市政府「動物保護防疫獎勵評鑑」優等獎的動保團體——台中市希望愛生命關懷協會，由理事長王麗嘉代表受贈，作為公益義賣品。

義賣所得將全數用於流浪犬貓的救援、醫療與安置經費，讓藝術的溫度轉化為守護生命的力量。王麗嘉也感謝何木火以藝術支持動保，讓更多善心民眾能在收藏藝術之餘，同時為流浪動物盡一份心力。

何木火強調，藝術不僅能美化生活，更能傳遞善意與關懷，希望透過這次結合藝術與公益的行動，拋磚引玉，讓更多人以不同方式參與社會關懷，讓美感與愛心在生活中持續流動。