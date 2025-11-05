水壺也能這麼時尚？BLACKPINK Rosé 同款 Owala 水壺正在改寫喝水儀式感 | Women's Health

PHOTO CREDIT: TheStewartofNY/GC Images, Owala

在 BLACKPINK Rosé 發出的高雄演唱會後台照中，除了她美麗的臉龐，你是否也注意到旁邊那個出鏡率超高的黑色水壺？沒錯，就是那款正在全球爆紅的Owala水壺！從健身房到日常街拍，Owala 低調又有型的設計，早已成為時尚女孩的新寵。

從「無尾熊靈感」誕生的 Owala——兼具美感與功能的設計哲學

Rosé 隨身帶著的黑色水壺來自2020 年成立於美國的新創品牌——Owala。

Owala 一誕生便以顛覆「水壺很無聊」的印象為使命。品牌名稱的靈感也相當可愛：喝水時仰頭的角度，瓶蓋會剛好遮住臉的中間，看起來就像無尾熊的鼻子。

Owala 創辦公司 Trove Brands 的執行長 Steve Sorensen 曾說：「我們把無聊的東西，加了一點魔法（We took boring and added a little magic）」。這份魔法來自於設計細節——Owala 的 FreeSip™ 專利飲口設計，讓使用者可自由切換「吸飲」或「大口直飲」，完全不需額外吸管，兼顧美觀、實用與清潔便利，也因此榮登《TIME》2023 年度最佳發明榜單。

除了巧思設計，Owala 也靠繽紛的配色與趣味的設計掀起社群熱潮。不僅基礎款很可愛，Owala也常和時下流行的電影、節慶結合，推出符合時節的配色甚至限量的聯名款。像是2025年十月他便跟即將上映的電影《魔法壞女巫2》合作，打造夢幻又戲劇感十足的限定配色，讓粉絲們紛紛搶購收藏。這些創意合作不僅強化了 Owala 的潮流定位，也讓它從一只水壺，變成能展現個人風格的時尚配件。

根據《TIME》雜誌2023年的統計，TikTok 上 #Owala 標籤的瀏覽次數已超過 2.7 億次，限量款甚至被炒到 400 美元的轉售價。繽紛外型與強大功能，讓 Owala 成為美國年輕世代的「情感支持水壺」（#EmotionalSupportWaterBottle）代表，不只是喝水工具，更是展現生活品味的小巧思。

從北美延燒亞洲——韓國星巴克聯名掀搶購潮

Owala 不僅在美國社群網站上成為最火紅的時尚配件新星，也因明星加持與星巴克聯名，成功打入東亞市場。最近韓國星巴克攜手 Owala 推出限定聯名款，高顏值的配色與實用設計，加上「Rosé 同款」話題熱度，讓這款水壺從歐美社群的話題中心，一躍成為主流時尚與生活風格的象徵。

不少韓國網友形容：「Owala 不僅色彩繽紛，也非常適合出遊，無論放在車內杯架還是手拿都方便又好看！」這些熱烈的討論，也正式宣告「Rosé 同款」熱潮，正從歐美延燒到亞洲。

如今，Owala 已不只是水壺，而是一種生活態度——結合功能與顏值的全球潮流象徵。

看完這些，你是不是也想入手一個了呢？

