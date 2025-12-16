水壺內壁「滑滑的」 別只用水沖 3種情況該換了

許多人以為水壺只裝白開水，用清水沖洗、晾乾即可，但兒科醫師傑登提醒，水壺應使用長柄刷徹底刷洗，才能避免「生物膜」累積，若水壺內壁摸起來滑滑的，代表已有細菌滋生，長期使用恐對健康造成潛在風險，增加腹瀉風險；如果水壺有變色、刮痕或矽膠老化情況，就應立即更換水壺

傑登醫師於臉書發文指出，若水壺僅用清水沖洗、晾乾，使用時聞到異味或內壁摸起來滑滑的，可能已形成「生物膜」。他說，生物膜是由細菌、酵母菌和黴菌等微生物，結合黏性物質形成的保護層，會附著在水壺內壁、吸嘴、吸管及矽膠墊圈上。單靠清水沖洗通常無法徹底清除，長期使用可能成為細菌滋生的溫床。

廣告 廣告

傑登醫師說，尤其孩子免疫系統尚未發育完全，若長期使用清潔不徹底的水壺，可能增加腸胃不適或腹瀉的風險，對過敏體質的孩童也可能造成刺激；此外，水壺若有異味，也會讓孩子抗拒喝水，影響日常水分攝取，強調即使生物膜不會立刻引發疾病，但每天接觸累積，是家長值得警覺的問題。

針對正確清潔方式，傑登建議使用長柄刷貨吸管刷刷洗，針對瓶口螺紋、吸嘴、吸管內部與矽膠墊圈反覆刷洗，才能破壞生物膜結構，清洗時可搭配中性洗潔精，或定期以小蘇打加溫水浸泡15至30分鐘，若有異味也可短暫使用白醋輔助，所有零件拆洗後，務必完全晾乾，並建議每日清洗、每周深層清潔一次，一旦出現變色、刮痕或矽膠老化情況，就應立即更換水壺。

更多中時新聞網報導

米莉愛考克4.5個月練就《超少女》

鄭亦真卸貨倒數 夫妻迎戰免睡店開張

金智娟攜小鮮肉唱跳 理想型是黃偉晉