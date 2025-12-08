水壺多到成「軍隊」網友竟喊正常 專家示警：「1跡象」恐喝下塑化劑

實習記者藍子瑄／綜合報導

根據國外健康網站 Well and Good 建議，水壺若出現內部裂痕、刮痕、變色，就該果斷換新。（示意圖／PIXABAY）

隨著環保意識抬頭，許多人習慣外出或在辦公室使用環保杯，但你家會多到「擺滿整桌」嗎？日前一名網友在 Threads 發出家中桌面，被至少 30 個各式水壺淹沒的照片，驚呼「哪個正常家庭會有這麼多水壺？」貼文曝光後，不僅讓網友笑翻，也意外引發「水壺到底多久換一次？」的熱烈討論。

不少網友幽默自爆：「我媽夏天就用 68 個水壺」、「我一個人就有咖啡杯、奶茶杯、手搖杯、花茶杯、裝水杯，這很正常吧。」不過也有網友提醒，水壺並非「沒壞就能一直用」，若透明水壺使用久了變得霧霧的，就代表材質已老化，繼續使用等於是在喝塑化劑，應儘早汰換。

根據國外健康網站 Well and Good 建議，水壺若出現以下三種跡象，就該果斷換新。

一、內部有裂痕、刮痕、變色，這些縫隙都是細菌藏身處。

二、水開始出現怪味或金屬味，多半是細菌滋生造成。

三、水壺不管怎麼刷洗，仍無法清潔或去除變色，這代表材質已被破壞。

此外，水壺的密封圈、瓶蓋若出現刮痕和變色，也容易累積細菌。

除了汰舊換新，保溫瓶也能妥善回收再利用。根據新北市政府環境保護局「新北 i 環保」資訊，金屬保溫瓶屬於廢金屬類，可回收，民眾只需分類後交給回收車即可。環保局也呼籲，水壺長期使用容易磨損、藏污納垢，務必適時汰換，避免細菌殘留危害健康。

