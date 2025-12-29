水壺要每天清洗嗎？醫警告「１狀況細菌吞下肚」恐腹瀉，教你如何正確清潔

水壺清潔問題日益受到關注，許多人認為水壺只裝開水，簡單沖洗即可，卻忽略了隱藏的健康風險。小兒科醫師提醒，水壺內側若摸起來滑滑的或有異味，可能是「生物膜」在作怪，這種由細菌、酵母菌、黴菌等微生物形成的聚集結構，光用清水沖洗難以去除，孩子長期接觸恐增加腹瀉風險，家長應重新檢視清潔方式，避免讓孩子的水壺成為細菌溫床。

水壺僅沖水清潔恐藏菌

小兒科醫師傑登在臉書粉專發文表示，許多人清洗水壺時，習慣用水沖一沖、倒掉、晾乾就認為乾淨，但這種作法可能讓眼睛看不見的「生物膜」悄悄累積。他解釋，生物膜是由細菌、酵母菌、黴菌等微生物結合黏性物質形成的微生物聚集結構，會牢牢附著在水壺內壁、吸嘴、吸管和墊圈等位置，僅用清水沖洗通常無法有效去除。

水壺太髒恐導致拉肚子

傑登醫師進一步說明，由於孩子的免疫系統尚未完全成熟，長期接觸清潔不足、微生物量較高的水壺，可能提高腸胃不適、腹瀉的發生機率。對於過敏體質的孩童而言，這些微生物更可能造成額外的刺激反應。此外，水壺產生的異味也會降低孩子的喝水意願，進而影響日常水分攝取量。雖然將生物膜喝下肚不見得會立即生病，但每天接觸所累積的健康風險才是家長們真正需要留意的重點。



刷洗水壺破壞生物膜

為了有效對抗生物膜，傑登醫師強調物理性破壞的重要性，建議透過刷洗作為關鍵清潔步驟，應使用長柄刷、吸管刷等工具，針對生物膜容易滋生的位置，如瓶口螺紋、吸嘴、矽膠墊圈、吸管內側等部位進行反覆刷洗，才能真正破壞生物膜的結構。搭配中性洗潔精清洗，能達到更好的清潔效果。

小蘇打粉洗水壺

除了日常清洗外，傑登醫師建議定期進行深層清潔，可使用小蘇打加溫水浸泡15至30分鐘。若需要除味，也可搭配白醋進行短時間浸泡。清洗完所有零件後，務必放在通風處徹底晾乾，因為濕氣正是細菌最喜愛的生長環境。

水壺要每天清洗嗎

傑登醫師提醒，水壺應在每天使用完畢後進行清洗，每週也至少要有一次的深層刷洗。一旦發現水壺或水杯出現變色、明顯刮痕、矽膠變硬變黃或彈性變差等情況時，就該立即更換新品，才能確保孩子使用安全乾淨的水壺。

▲水壺應在每天使用完畢後進行清洗。（示意圖，圖片來源：shutterstock達志影像）

