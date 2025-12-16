水壺一摸「滑滑的」是警訊 醫：成細菌溫床害腹瀉

記者蔣季容／台北報導

水壺若出現怪味，或是內側摸起來滑滑的，可能要注意成了細菌溫床！醫師提醒，這是生物膜在作怪，若孩子長期接觸，可能會造成腸胃不適、腹瀉，提醒家長應該每天刷洗水壺，也可以定期使用中性洗潔精或小蘇打粉清洗。

小兒科醫師傑登在臉書表示，如果常聞到水壺裡出現怪味、內側摸起來滑滑的，那很可能就是「生物膜」在作怪。它是由細菌、酵母菌、黴菌等微生物結合黏性物質，形成黏附於表面的微生物聚集結構，會牢牢附著在水壺內壁、吸嘴、吸管與墊圈上。

傑登指出，由於孩子的免疫系統尚未成熟，若長期接觸清潔不足、微生物量較高的水壺，可能會增加腸胃不適、腹瀉的機會，對過敏體質孩子造成額外刺激，或因異味而降低喝水意願，影響日常水分攝取。

傑登提到，只用清水沖洗，通常難以有效去除生物膜，建議每天使用後清洗，每週至少一次深層刷洗，使用長柄刷、吸管刷徹底刷洗水壺瓶身、瓶口螺紋、吸嘴、矽膠墊圈、吸管內側，這些都是生物膜好發位置，反覆刷洗才能破壞生物膜結構。

傑登說明，也可以使用中性清潔精清洗，或定期以小蘇打加溫水浸泡15至30分鐘。若想除異味，也可搭配白醋短時間浸泡。拆洗完所有零件後，請放在通風處徹底晾乾，因為濕氣是細菌最愛的環境。傑登提醒，若出現變色、明顯刮痕、矽膠變硬、發黃、彈性變差等，請更換水壺。

