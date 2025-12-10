水岸公園停車場動工 斗六商業核心、交通與經濟同步升級

▲水岸公園地下停車場可提供176個停車位。(記者劉春生攝）

【記者 劉春生／雲林 報導】雲林縣長張麗善9日主持斗六市「社口水岸公園新建地下停車場」動工典禮，現場冠蓋雲集，熱鬧喜氣。張麗善縣長表示，水岸園區停車場共規劃176個停車位，提升該區域停車空間，帶動商圈發展繁榮。

停車場動工典禮在藝術水岸公園舉行。縣長張麗善、副縣長謝淑亞、公路局雲嘉南區養護工程分局主任工程司吳耀勝、斗六市長林聖爵、議員賴淑娞、林岳璋、黃勝志、陳永修，立委張嘉郡辦公室副主任陳誌陽及斗六市多位代表、里長與里民共襄盛舉，喜氣歡慶。

張縣長指出，停車便利是都市發展重要基礎建設。縣府在斗六市長林聖爵建議下，積極於市區新闢包括已經施工的人文公園停車場、動工的社口水岸公園地下停車場，及積極規劃推動的受天宮廣場、民生南路柚子公園停車場等四座停車場。未來2至3年內，斗六市可新增800至1000個車位，紓解市區停車壓力。

張麗善指出，水岸公園地下停車場為地上一層、地下一層，總經費3.55億元、中央補助1.92億元，縣府自籌1.62億元，預計工期約600天。

她強調，社口地區在無印良品等品牌進駐後，具備高度發展潛力，縣府將持續秉持招商引資的積極態度，推動在地產業與經濟進一步升級，打造區域繁榮新亮點。

斗六市長林聖爵感謝縣長張麗善及縣府團隊推動社口地區停車場及商場開發，社口停車場建置完成後，將有效帶動周邊商圈活絡，成為斗六市重要進步的象徵。

林市長指出，市公所已設置2100個路邊停車格，未來配合縣府新增約1,000個路內與地下停車位，未來在人流帶動與停車改善下，可望大幅紓解交通問題，促進整體城市發展。

交通工務局指出，水岸停車場工期需600日曆天。將可提供176個汽車停車位，包括4席身心障礙車位（1樓平面）、4席親子車位（B1）及 18席智慧充電車位。停車場導入智慧停車系統、綠能設備等新概念，地上一層特別融入水岸公園環境特色，加入多項景觀設計，使停車場與周邊環境能夠更加協調融合。

交工局指出，此案全程嚴格督導施工品質、安全與進度，確保工程如期、如質完成，打造更安全、便利、永續的城市交通環境。