水庫種電 台灣的深淵

2025年已近尾聲，宣稱2025年台灣再生能源占總發電比例20％的人已事不關己卸任了，接任者依然盲目衝刺。為了亮麗浮誇業績，遭摧毀剃頭的農田、果園、茶園、魚塭、濕地、綠地、空地、峽谷已不計其數，如今又相中水庫。不僅建置於灌溉用水庫，也不放過專供民生飲用水的台北翡翠水庫。

中央搬出的理由是配合國家能源政策，普發全國各水庫管理單位，評估水庫建置浮動式光電板（後稱浮動光電）可行性。意思是翡翠水庫不用自抬身價，因未必能為中央雀屏中選建置浮動光電。果是如此，最好不過；令人擔憂的是地方主管當局反對，中央卻霸王硬上弓、強制實行。

針對翡翠水庫，就法而言，翡翠水庫民國107年依據《水庫蓄水範圍使用管理辦法》第3、5及6條，公告了「翡翠水庫蓄水範圍及其申請許可事項」，清楚載明翡翠水庫管理機關為台北翡翠水庫管理局，中央的盤算需經過台北翡翠水庫管理局許可。又該水庫係以家用及公共給水為主，基於保護水源，在水庫蓄水範圍內不受理任何使用行為申請。

至於全國其他水庫，即便沒有類似翡翠水庫之管理局，然根據《水利法》54條之1，禁止變更蓄水建造物或設備、棄置廢土或廢棄物、飼養牲畜或種植植物等等。在水庫蓄水範圍內都有諸多限制，何以水庫上卻是門戶大開？爭論焦點除法令規定外，主要是光電板經年累月橫跨於水體上是否有害生態與水質？尤其是直接入肚的水，即便是灌溉用水，殊途同歸最後仍是吃下肚。

日本在2007年建置全世界第一座研究浮動光電，此後世界多國即陸續開始有商用裝置。在水庫上裝置浮動光電，不應僅強調可提高能源生成效率、具自然冷卻效果及減少水分蒸發等優點，這些優點對水庫原本有水力發電功能者才有助益。又此種設施在潮濕多天災環境下的耐用度、對自然資源質損、水質惡化、環境汙染、景觀破壞等等，台灣針對這些面向的效益與損害評估，不是敷衍了事，就是空白。

《自然》雜誌研究建議，如果將全球10％的水庫裝置浮動光電，其裝置容量將與目前化石燃料發電廠的裝置容量相當，但必須評估其對環境和社會的影響。台灣完全未檢視目前已裝置浮動光電在能源、環境與社會各面向的利弊得失，一味認定浮動光電就是將電板丟進水庫即能發電、且丟越多電發越多，無疑將使台灣逃離火坑、卻掉進深淵。（作者為國立台灣大學農業經濟學系退休教授）