水庫管理失利加劇洪災 越南檢討水力發電和防洪平衡

（中央社記者曾婷瑄河內2日專電）越南日前出現歷史性洪災，近日檢討聲浪漸起，質疑水力發電廠因利潤、延遲洩洪而危及生命。專家指出，應立即建立更完善水庫管理機制，解決水力發電與防災間的衝突，不讓水資源成為「懸在人民頭上的利劍」。

11月30日，熱帶風暴「天琴」（Koto）逼近越南外海，強風和巨浪造成外海部分船隻翻覆，儘管原為颱風已降級為熱帶風暴，但越南中部因過去幾週的大洪水而不敢掉以輕心，日前以洩洪降低水庫水位。

越南是全球熱帶氣旋最活躍的地區之一，也是氣候變遷熱點。中部地區過去幾週以來遭受暴雨襲擊，歷史古鎮會安、皇城順化、度假勝地峴港和芽莊都被大水淹沒，損失高達數億美元。

極端氣候襲擊後，部分質疑政府風險管理失當的聲音也出現，認為除了天災之外，還有人為因素導致災情惡化。

歷史性洪災使得電廠延遲洩洪的問題再次成為焦點，許多人質疑為了保留水位發電，也不願洩洪好為即將降下的豪雨挪出空間。

越南新聞網（VietnamNet）一篇報導指出，對電廠業者來說，水庫中每一立方公尺都代表利潤。若選擇透過溢洪道洩洪，就意味失去利益。若洩洪太早，雨又停了，電廠在旱季就可能面臨斷水風險，而水輪機的磨損也會加劇。

因此，許多業者選擇觀望，只願稍稍洩洪，希望暴雨減緩。但若天不遂人願，入庫水量激增，風險就會從經濟損失躍升為大壩潰決。恐慌中，閘門被完全打開，洩洪量瞬間暴增，造成下游衝擊，「人為洪災疊加在自然洪水之上」。

越南全國大型水壩和水資源開發委員會副主席阮國勇（Nguyen Quoc Dung）將這種現象稱為「猶豫洩洪」（hesitant discharge），但認為不該僅指責水壩業者，因問題本質在於「越南缺乏允許安全提前放水的財政機制，也缺乏強制執行放水的嚴格法規」。

他批評，在中央和地方管轄的30多個水庫中，沒有一座配備專門的顧問團隊、洪水模型或即時運作資料。由於運作僵化和諮詢體系仍不足，導致「大家都遵循程序，但損失仍會發生」的現象。

阮國勇呼籲越南學習巴西，建立能源重新分配機制（MRE），類似全國水力發電廠的共同基金，「將水資源與資金脫鉤」，確保在放水防洪的同時，也能保有收益。

他表示，也可學習日本制定「漲水速率」減少水壩洩洪對下游居民的衝擊，讓水壩業者提前啟動洩洪。日本更有先進的人工智慧河流監測和洪水預測系統，居民不僅會收到簡訊通知，還能清楚看到洪水距離家門口的距離。

「越南之聲」（Voice of Vietnam）11月28日報導，獨立環境與水資源專家張蘇文（Truong To Van）同樣坦言，許多地區的損失並非完全由自然災害造成：水庫運作僵化、排水系統老化、森林砍伐、掩埋池塘、侵占河床等人為因素明顯加劇了洪災。

他建議借鏡國際經驗，例如荷蘭，大片低於海平面的地區透過堤防、水閘和多功能水庫得到保護，以「為水留空間」為原則，拆除侵占河床的建築物。

另外，保護和恢復上游森林、更新洪水地圖、防止河道侵蝕、調節地下水以減少地層下陷、彈性管理水庫，以及統一指揮中心避免權限重疊等都至關重要。

全球氣候變遷越發極端，對位於重災區的越南而言，改變迫在眉睫。越南新聞網文章因此罕見重批，「若不想再拿人命做賭注，就必須立即採取行動…水力發電是國家寶貴的資源，絕不能成為懸在人民頭上的利劍」。（編輯：唐聲揚）1141202